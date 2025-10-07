La confessione di Alex ad Amici 25: “Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo”

Durante una puntata di Amici 25, Alex Calu si è lasciato andare a una confessione personale che ha commosso il pubblico e i compagni di scuola. Il giovane ballerino della squadra di Veronica Peparini, infatti, ha raccontato per la prima volta di aver sofferto di problemi alimentari durante l’adolescenza.

La rivelazione è arrivata dopo che la maestra Alessandra Celentano gli aveva assegnato un compito pensato per metterlo alla prova anche sul piano fisico, un tema già discusso in studio per via del suo aspetto considerato “troppo magro”. Quelle osservazioni hanno toccato corde profonde in Alex, che, leggendo la lettera della docente, ha ammesso con sincerità: "Non mi vedo bello, non mi piaccio".

A quel punto Maria De Filippi, collegata con la classe, lo ha incoraggiato a parlare. Il ballerino ha spiegato di aver attraversato un periodo difficile tra i 16 e i 17 anni: "Ho avuto problemi alimentari, ero molto magro, troppo. Smettevo di mangiare perché non mi piacevo, mi vedevo diverso dagli altri".

Con la voce rotta dall’emozione, Alex ha confidato di provare ancora oggi disagio nel mostrarsi, evitando spesso di indossare abiti scoperti. Un racconto che ha spinto la conduttrice a intervenire, invitando l'allievo a indossare una canotta e chiedendo a tutti gli altri allievi di condividere le proprie insicurezze. Uno dopo l’altro, i ragazzi hanno raccontato le loro fragilità, trasformando quel momento in un vero e proprio abbraccio collettivo. Commosso dal sostegno dei compagni e dalle parole di De Filippi, Alex ha ringraziato la conduttrice, dicendosi pronto ad affrontare la prova assegnata dalla Celentano con un nuovo spirito e una maggiore fiducia in sé stesso. Un momento autentico, che ha ricordato a tutti quanto la vulnerabilità possa diventare forza quando viene accolta con empatia.