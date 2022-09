La Casa del GF VIP si allarga: “Aggiunto un secondo giardino coperto e una nuova zona trasformabile” Novità in Casa GF VIP 7: con un comunicato il reality ha fatto sapere dei cambiamenti apportati. Un secondo giardino coperto, nuove aree e stanze segrete: anche lo studio è cambiato e apparirà completamente nuovo.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP è pronto a riaprire le porte della sua Casa che per il settimo anno di seguito ospiterà volti noti dello spettacolo italiano. Davide Maggio sul suo sito ha reso pubblico l'elenco completo dei concorrenti a pochi giorni dalla partenza, in programma per lunedì 19 settembre: ci sarà il ritorno di Pamela Prati nel reality, poi Antonino Spinalbese, e ancora Luca Salatino, Giovanni Ciacci, Wilma Goich e tanti altri VIP. Con un comunicato ufficiale il programma ha anticipato che tutti saranno sorpresi dalle novità della nuova edizione: la Casa ha subito qualche variazione.

Come è cambiata la casa del GF VIP 7

La casa del Grande Fratello VIP si è allargata: con un comunicato il reality ha fatto sapere che i mq, suddivisi in aree sceniche, tecniche e "segrete", sono passati da 1830 a 2130. "I concorrenti si muoveranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso, l'atmosfera sarà Color Zone perché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d'uso" si legge.

Continuerà ad essere presente la zona sauna, la novità riguarda le zone esterne: oltre all'area con la piscina coperta, ci sarà un giardino con una copertura scenografica. Al centro della casa ci sarà come sempre il Confessionale, una delle stanze caratteristiche del programma, con le classiche piramidi rosse a punte nere. "Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode, tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco". Infine, il GF VIP annuncia una "disagiatissima zona trasformabile che metterà in difficoltà i concorrenti".

Anche lo studio è stato rinnovato

Nel comunicato si legge che anche lo studio quest'anno è stato rinnovato: la nuova scenografia ricorderà un contesto urbano, ci sarà la piazza centrale, poi l'occhio iconico del GF VIP "che si fa in quattro monopolizzando a 360 gradi i quattro lati dello studio, si scompone racchiudendo nell'iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti". Anche la postazione delle opinioniste dunque sarà all'interno di un occhio.

Aumenterà il pubblico presente in studio che sarà formato da 450 persone. Infine non ci sarà più la passerella: "Il nuovo ingresso è collegato con il piazzale esterno ed attraverso una porta led motorizzata che si apre e accede alla "piazza palco".