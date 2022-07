Kledi Kadiu e l’addio ad Amici: “Non potevo dedicare più 24 ore al lavoro” L’ex professore del talent di Maria De Filippi spiega, a diversi anni di distanza, la scelta di abbandonare l’impegno fisso nel programma di cui è stato protagonista per nove edizioni.

A cura di Andrea Parrella

Tra i volti televisivi simbolo della prima decade degli anni Duemila, c'è sicuramente Kledi Kadiu. In tanti ricordano il ballerino albanese come il riferimento di Saranno Famosi, il talent di Maria De Filippi prima ancora che diventasse Amici. Un ruolo durato per le prime nove edizioni del talent, di Italia1 e poi di Canale 5, che lo ha consegnato alla storia del piccolo schermo proprio per il valore che quel programma ha assunto nel panorama televisivo italiano, visto che ancora oggi va in onda dopo oltre vent'anni.

Il percorso di Kadiu nel programma si era tuttavia interrotto dopo alcune stagioni, una decisione perentoria presa dal danzatore, sulla quale lui stesso si è soffermato in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, spiegando le ragioni di quella scelta, scaturita da motivi familiari: “Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima“. Da allora, quindi, la decisione di lasciare la televisione e dedicarsi all’insegnamento standard che gli permette di conciliare meglio lavoro e famiglia. Non senza un pizzico di nostalgia che ancora oggi fa capolino.

Nel corso degli anni Kledi Kadiu è più volte tornato in forma sporadica ad Amici, era successo anche per una sera nell'edizione del 2021. Dopo anni di lontananza dallo show, l'ex professionista del talent si era collegato a distanza con gli allievi di in veste di giudice. A lui spettava la decisione di assegnare a uno dei concorrenti un premio, ovvero la possibilità di ballare a un evento organizzato in ricordo di Carla Fracci: "Sono più emozionato io che loro – aveva detto Kadiu quella sera – perché è bello rivivere questi momenti insieme ai ragazzi". Oggi Kadiu ha 47 anni, è felicemente sposato con Charlotte Lazzari ed è padre di due figli, la piccola Lea, nata nel 2016, e Gabriel, nato proprio nel 2021.