Kekko dei Modà assente alla finale del GF Vip, aspetta Davide Silvestri in hotel per festeggiare

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello Vip si è ufficialmente concluso: Jessica Selassié è stata incoronata vincitrice dell'edizione più lunga nella storia del reality di Canale 5. La principessa ha battuto al televoto finale Davide Silvestri, che ha dimostrato fino all'ultimo di essere un concorrente forte, supportato dal pubblico, che lo ha portato fino all'ultimo gradino. Tra coloro che in questi mesi hanno fatto il tifo per lui c'è il cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che ha scelto di non essere presente in studio durante l'ultimo appuntamento, ma che lo ha aspettato in albergo per festeggiare insieme.

Kekko e Davide festeggiano insieme dopo la finale

Grandi festeggiamenti in studio dopo la proclamazione di Jessica Selassié come vincitrice del GF Vip. Un clima di festa che è continuato anche in hotel, dove gli ormai ex concorrenti si sono riuniti per passare la notte e continuare la serata. Ad aspettare il secondo classificato, Davide Silvestri, c'era un membro della sua famiglia con cui ha un rapporto molto stretto: il cugino Kekko Silvestre. Anche se in questi mesi non è mai stato presente in studio e non è mai entrato in casa per fargli una sorpresa, lo ha sempre seguito e supportato, incoraggiandolo nel suo percorso.

Il messaggio di Kekko per Davide prima della finale

Poco prima della finale, Kekko ha scritto via Twitter un messaggio di incoraggiamento al cugino, giunto ormai alla fine della sua avventura nella casa del GF Vip: "Ti ho seguito in silenzio per 6 mesi perché volevo percorressi questa strada da solo, e solo con le tue forze sei riuscito ad arrivare fino alla fine. Sono veramente orgoglioso di questo risultato meraviglioso e meritato". In questi mesi, infatti, il frontman di Modà ha sempre sostenuto e seguito il percorso di Davide nella casa del GF Vip, pur non essendo mai entrato nel reality per fargli una sorpresa. E in un'intervista a Casa Chi ha spiegato il motivo di questa scelta: "Sarebbe stata un'arma a doppio taglio per lui: avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un'antipatia nei suoi confronti".