video suggerito

Jovanotti torna in tv a CTCF dopo l’incidente in bici: “La mia gamba di titanio suona in aeroporto” Jovanotti è tornato in radio e anche in tv dopo l’incidente in bici che lo ha costretto a un lungo stop. Dopo due operazioni, “piuttosto avventurose”, oggi ha una gamba “di titanio”, ha raccontato, “che suona ai controlli in aeroporto”. A Che tempo che fa il celebre cantante ha rivelato qualche dettaglio sul tour nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jovanotti è tornato in tv dopo l'incidente in bicicletta di cui è stato vittima oltre un anno fa e che l'ha costretto a un lungo stop. Si trovava a Buenos Aires quando è caduto dalla sua bici provocando la frattura del femore e della clavicola. Sorridente, dopo aver cantato il suo nuovo brano Montecristo, ha commentato a Che tempo che fa il suo ritorno in scena: "Sono un po' emozionato. Per me è un ritorno nel giro del rock'n'roll. Grazie per l'affetto. Si parla dei social network in maniera critica, però attraverso i social ho ricevuto affetto da tantissimi. Grazie, grazie".

L'intervista di Jovanotti a CTCF

Jovanotti, nonostante l'incidente in bici, è tornato in sella. "Ho già ripreso a pedalare, sto andando bene. Sto producendo una media di 260 watt, potrei accendere un bollitore" ha raccontato a CTCF. Oggi, dopo l'operazione, "Sono bionico, tutta la parte sinistra è di titanio. Il chirurgo mi disse che in aeroporto non avrebbe suonato, invece suona. Non fa un bel suono, io dico "Ragazzi sono titanico" ha aggiunto. La convalescenza "è stata lunga, due operazioni, di cui la seconda abbastanza avventurosa. Sentivo martellate e le stavano dando a me. Mi dissero che in un anno avrei recuperato. Ci sono quasi, a marzo quando debutterò col tour sarò pronto".

Montecristo, il suo nuovo brano, è nato durante il periodo della convalescenza. "Quando uno scrive canzoni, qualsiasi cosa accade, diventa una canzone. Durante la convalescenza ho ascoltato il Conte di Montecristo, un audiolibro che già avevo letto, una storia che vi consiglio. Il mio corpo è sempre stato il mio alleato, l'animale che ho usato come strumento, più della mia voce. Mi piace cantare, però per me la musica è sempre stata una cosa che si balla, che ho sempre vissuto con il corpo" ha dichiarato. E "Quando il corpo mi ha mollato, le notti non erano buone, ho dovuto reimparare a camminare". Jovanotti ha spiegato che "Sette mesi fa per me era impossibile stare con una gamba sola. Ho visto Mantovani, lo amo molto, chiederei una laurea honoris causa in ortopedia. So tutti i nomi delle ossa, dei muscoli, abbiamo mille muscolini", ha aggiunto scherzando.

Sul tour: "Non so ancora come mi potrò muovere"

"La bici per me è felicità, meditazione" ha continuato Jova prima di raccontare qualche dettaglio sul tour che partirà il prossimo marzo, nel 2025. Sulle scenografie: "Non so ancora come mi potrò muovere, quindi ho detto facciamo muovere tutto intorno a me". "Sarà uno show per tutti", le parole.