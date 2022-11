Jimmy Kimmel condurrà gli Oscar 2023, la terza volta per il conduttore Jimmy Kimmel condurrà per la terza volta gli Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 12 marzo 2023 su ABC: “Sono grato all’Academy” ha dichiarato il conduttore.

A cura di Ilaria Costabile

Gli Oscar 2023 avranno una casa d'eccezione, per la terza volta nella storia degli Academy, la premiazione verrà ospitata da Jimmy Kimmel, come accadde già nel 2017 e nel 2018. L'evento, quindi, rientrerà nella "Jimmy Kimmel Live" con grande entusiasmo del conduttore che ha già commentato la notizia dicendosi onorato per essere stato scelto, ancora una volta, per gestire questo evento. La notte degli Oscar andrà in onda domenica 12 marzo 2023 sulla ABC.

Il commento di Jimmy Kimmel

"Essere invitato a ospitare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o una trappola" ha fatto sapere in comunicato stampa il presentatore, per poi aggiungere scherzando: "Ad ogni modo, sono grato all'Accademia per avermelo chiesto così in fretta dopo che tutti i bravi hanno detto di no". Insomma, una risposta ironica, perfettamente in linea con il padrone di casa di uno degli show più seguiti d'America. Ad occuparsi della messa in onda televisiva degli Oscar saranno Glenn Weiss e Ricky Kirshner, che hanno così commentato la proposta dell'Academy: "Siamo super entusiasti di vedere Jimmy segnare la sua tripletta su questo palcoscenico globale. Sappiamo che sarà divertente e pronto a tutto!".

Il caso Will Smith agli Oscar 2022

Jimmy Kimmel torna alla conduzione degli Oscar dopo un trio d'eccezione, lo scorso anno, formato da tre donne Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Lo scorso anno, la cerimonia degli Oscar non è passata inosservata a causa del sonoro schiaffo che Will Smith ha assestato sul viso a Chris Rock, poco prima della sua premiazione come miglior attore, motivo per il quale non potrà intervenire alla cerimonia per i prossimi dieci anni, su decisione dell'Academy. Negli anni in cui il comico è stato al timone degli Oscar sono stati trattati gli argomenti più disparati, anche particolarmente seri, su precisa scelta del conduttore che non ha voluto approcciare alla conduzione della cerimonia in maniera solamente comica.