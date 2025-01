Jessica Morlacchi: “Ho perdonato Memo Remigi. Sono arrabbiata con Luca Calvani, non con Helena Prestes”

video suggerito

A più di una settimana dall'uscita dal Grande Fratello, Jessica Morlacchi si racconta in un'intervista a Verissimo. A Silvia Toffanin parla del ritiro dal reality di Alfonso Signorini e chiarisce la sua posizione nei confronti di Helena Prestes e Luca Calvani. Nel corso della trasmissione, poi, rivela come stanno le cose tra lei e Memo Remigi, che nel corso della diretta di Oggi è un altro giorno fece scivolare la mano sul fondoschiena della cantante.

Jessica Morlacchi sul ritiro dal Grande Fratello

"Ho abbandonato la Casa con grande dolore, non mi è andata giù di essere stata messa sullo stesso piano di una persona che mi ha tirato un bollitore. È stato un gesto troppo violento – spiega Jessica Morlacchi – So di non essere una santa e di avere una lingua tagliente. Ho mostrato la parte peggiore di me, dopo quattro mesi sono scoppiata". Aggiunge che con Helena Prestess ha già avuto un primo chiarimento: "So come ci si sente a stare nella Casa. Ho guardato quella scena, ci siamo entrambe vergognate di ciò che è stato fatto e ho mantenuto la calma. Con lei ci sono stati anche momenti carini, abbiamo passato giornate a ridere e scherzare. Tra noi c'era un'alternanza di dialogo e scontro". Con Luca, invece, le cose stanno diversamente:

Lui non mi piace, mi sono sentita usata. Gli ho aperto totalmente il mio cuore. Mi ha delusa, è la persona con cui sono arrabbiata di più, tutti pensano che sia Helena, ma non è così. Ho visto una persona che mi ha voltato la faccia all'improvviso, tanta falsità e tanto gioco. Io l'ho sempre difeso, Amanda mi aveva detto di stare alla larga da lui, ora ci è diventata amica.

La cantante conclude spiegando di essere arrabbiata con sé stessa per l'immagine che ha mostrato al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi: "Soffro ancora di attacchi di panico"

Per Jessica Morlacchi non è stato semplice gestire l'enorme successo che la investì quando aveva solo 13 anni: "Ero troppo piccola per capire l'importanza di quello che stava succedendo". Gli attacchi di panico, di cui soffre ancora oggi, incominciarono in quel periodo: "Troppi impegni, troppi viaggi, troppo lavoro. Non erano cali di zucchero, ma attacchi di panico. Ora sono tornati, penso che sia per via della scomparsa del mio cagnolino. È morto a novembre, quando ero nella casa. Non l'ho ancora metabolizzato".

Jessica Morlacchi: "Ho perdonato Memo Remigi"

Jessica Morlacchi torna su una vicenda risalente all'ottobre del 2022, quando nel corso della diretta di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi allungò una mano sul suo fondoschiena. "Non lo sa nessuno, ma ci siamo chiariti tra di noi – rivela Morlacchi – È successo quello che è successo, ma c'era un bene profondo, un'amicizia profonda. Ci siamo sentiti al telefono. L'ho chiamato anche ad Agosto per dirgli del Grande Fratello. Io perdono, voglio bene a Memo Remigi. Io perdono le brave persone".