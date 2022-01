Jessica a Barù al GF Vip: “Tua mamma è albina”, la reazione incomprensibile dello chef Nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù Gaetani sono sempre più complici, ridono, scherzano e cucinano insieme. Tuttavia, una frase della principessa sulla madre del coinquilino potrebbe aver messo in difficoltà questo rapporto.

A cura di Elisabetta Murina

Quando Barù Gaeteani è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il pubblico lo ha subito apprezzato, soprattutto sui social. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è mostrato per quello che è fin dall'inizio: ironico, spontaneo, amante della cucina (di professione fa il food blogger) e attento alle dinamiche del gioco, pur senza entrarci troppo. La sua frecciatina a Katia Ricciarelli non è di certo passata inosservata ai fan più attenti del reality, così come non è sfuggito il rapporto speciale che sta instaurando con Jessica Selassié. I due appaiono complici, ridono e scherzando in diverse occasioni. Ma una frase della principessa potrebbe aver creato una divergenza tra i due.

Il discorso tra Barù e Jessica

"Tua mamma è albina", dice Jessica parlando con Barù e riferendosi a sua madre. Lui però, pur avendole rivelato questo dettaglio della sua vita, non sembra aver gradito le parole e risponde: "Non parlare così di mia madre". La principessa ha ribattuto: "Ma l'hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato", ma lui appare irremovibile: "Non accetto insulti a mia madre". Sui social, in molti credono che la risposta di Barù fosse scherzosa e ironica, come del resto è il suo modo di fare nella casa del GF Vip. Soprattutto se si considera che a dirla è stata Jessica, con cui il nipote di Costantino della Gherardesca ha ormai stretto un bel rapporto. Altri invece credono che la risposta fosse più in tono arrabbiato e di conseguenza l'espressione offensiva.

Il rapporto tra Jessica e Barù al GF Vip

Jessica e Barù passano molto tempo uno con l'altra nella casa del GF Vip. Chiacchierano, ridono, e soprattutto cucinano insieme con complicità e naturalezza. In molti, sia inquilini che spettatori sul web, credono che tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia, visto l'intesa che sono riusciti a instaurare in così poco tempo. I diretti interessati non hanno ancora commentato la questione, né con altri né tra loro. Tuttavia, non è da escludere che il rapporto tra i due possa fare un passo avanti.