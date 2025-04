video suggerito

Jasmine Carrisi in crisi a The Couple, lo sfogo in lacrime: "Vivo momenti di down di cui non mi piace parlare" Gli ultimi giorni non sono stati facili per Jasmine Carrisi, in corsa a The Couple con Pierangelo Greco. La ragazza si è confidata con il suo compagno di squadra, non riuscendo a trattenere le lacrime in un momento di sconforto, ma la sua reazione non le è stata d'aiuto: "Sei l'unico con cui parlerei, non puoi dirmi che devo divertirmi".

A cura di Sara Leombruno

Gli ultimi giorni non sono stati facili per Jasmine Carrisi, in corsa a The Couple con Pierangelo Greco. La ragazza si è confidata con il suo compagno di squadra, non riuscendo a trattenere le lacrime in un momento di sconforto, ma la sua reazione non le è stata d'aiuto: "Sei l'unico con cui parlerei, non puoi dirmi che devo divertirmi".

Le lacrime di Jasmine Carrisi e la reazione di Pierangelo Greco

La concorrente era tra i papabili eliminati della puntata che sarebbe dovuta andare in onda lunedì 21 aprile. Per la morte di Papa Francesco, però, lo show condotto da Ilary Blasi ha subito uno slittamento, generando ansia a Carrisi. "Mi sento pressata, qua devi sempre performare invece io ho momenti di down di cui non mi piace parlare", ha detto, sfogandosi in lacrime con alcune inquiline. A quel punto, Pierangelo Greco è intervenuto nella conversazione, dicendo: "È solo un gioco, anche se fosse, cosa ti importa?".

Le dichiarazioni del compagno di squadra, però, non hanno fatto che peggiorare la situazione: "Sarebbe rincuorante avere qualcuno che ti supporti, sentirsi dire che è un gioco e che devo essere felice. È questo che mi fa andare in down". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha quindi deciso di parlare apertamente all'amico: "Per me è peggio, sentirmi dire quelle cose. In quel modo, mi affossi ancora di più". Greco ha fatto mea culpa: "Non so come aiutarla, ovviamente non la obbligo a essere felice, a cantare e ballare".

I dubbi di Carrisi e "l'ansia di dover andare bene"

Già in passato, Carrisi aveva parlato di quanto per lei sia difficile essere figlia di genitori famosi, rivendicando il diritto di potersi concedere momenti di sconforto anche in una vita apparentemente perfetta. "Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere", aveva spiegato in una delle scorse puntate.

C'è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l'ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l'ansia. A volte vorrei essere trasparente.