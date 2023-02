Iva Zanicchi a Olly: “Ma sai che ho un cane che si chiama come te?” La cantante ed ex concorrente di Ballando con le stelle mette a disagio il cantante emergente: “Ho un cane che si chiama come te, ma questo ti porterà fortuna”.

Si vola ad alte quote durante la diretta odierna di Oggi è un altro giorno. Iva Zanicchi si prende il centro della scena interagendo con Olly, il cantante che è arrivato tra Big di Sanremo direttamente dalla piattaforma di Sanremo Giovani. "Il mio cane si chiama come te", asserisce seria la cantante che ha di recente conquistato la scena con Ballando con le stelle, "ti porterà fortuna".

Le parole di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha sorpreso Olly con le sue osservazioni mentre ha fatto riflettere e sorridere i presenti dello studio di Serena Bortone, gli "affetti stabili" che per l'occasione si sono trasferiti tutti a Sanremo. Le parole di Iva Zanicchi: "Il mio cane si chiama come te. Ti porta fortuna. Io adoro il mio cane, eh, stai tranquillo. Ti giuro che ti porterà fortuna, sei stato molto bravo, vedrai che dopo questa la classifica cambierà". Olly annuisce, sorride e ringrazia ma per un attimo è rimasto davvero spiazzato: "Non sono qua per la classifica, sono qua per la gente. Sono qua per divertirmi io e portare la mia musica“.

Polvere, la canzone di Olly

Olly aka Federico Olivieri è arrivato al Festival di Sanremo dopo essere stato selezionato tra gli emergenti di Sanremo Giovani. Il testo della sua canzone "Polvere" è incentrato sulle fragilità personali. L'artista, infatti, si è messo a nudo così: “Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone lá in alto in mezzo alla polvere, sto bene”.