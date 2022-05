Isola, Nicolas Vaporidis attacca Lory: “Buffona, sei una persona falsa e incoerente” Lo “Spirito dell’Isola” ha invitato Lory Del Santo a dare un giudizio sugli altri naufraghi. A Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal ha dato un’insufficienza e questo è stato motivo di scontro. L’attore, in particolare, l’ha accusata di essere una persona falsa.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo "Spirito dell'Isola" ha deciso di mettere ancora una volta alla prova i naufraghi. Questa volta, a dover giudicare i compagni è stata Lory Del Santo, chiamata ad esprimere con un voto da 1 a 10 il percorso dei compagni all'Isola del Famosi. Chi riceve una insufficienza, salta la cena. I suoi giudizi non sono piaciuti a Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal e hanno fatto nascere degli scontri.

Il confronto tra Nicolas Vaporidis e Lory del Santo

Lory ha dato un'insufficienza a Nicolas, spiegandogli anche le sue ragioni: "Dall'inizio volevo entrare nel tuo mondo, ma non ci sono riuscita. L'unica cosa che non ti perdono è di non aver tu cercato di entrare nel mio. Non hai mai fatto uno sforzo". Il diretto interessato, non del tutto stupito dalle motivazioni, ha replicato: "Non avevo dubbi". La naufraga allora ha rincarato la dose: "Tu da me non sei venuto mai venuto, la coerenza l'ho sempre avuta". L'attore ha poi lanciato accuse nei confronti della compagna:

Sei una persona falsissima, non sei coerente. Tutte le caz*ate che vai in giro dicendo, non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo. Questo personaggio che fa è un personaggio finto.

Il giudizio di Lory del Santo su Estefania Bernal

Anche Estefania ha ricevuto un'insufficienza da parte di Lory, che le ha spiegato: "Mi hai sempre sorriso, ma in diretta mi hai attaccato spesso ferocemente. Per questa incongruenza ti do un voto insufficiente". La modella ha risposto spiegando il suo pensiero: "Sono avvelenata. Addirittura lasciarmi senza cena? Penso che lei sia una signora che mette zizzania".