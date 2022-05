Isola, Edoardo Tavassi non si fida di Marialaura De Vitis: “Non gliene frega un caz** di Alessandro” All’Isola dei famosi, l’interesse di Marialaura De Vitis per Alessandro Iannoni non convince i naufraghi. Edoardo Tavassi ha confidato le sue perplessità a Nicolas Vaporidis.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

L'isola dei famosi 2022 si tinge di romanticismo. Alessandro Iannoni e Marialaura De Vitis, complice un gioco di Edoardo Tavassi, si sono scambiati un fugace bacio sulle labbra. La cosa non ha fatto piacere a mamma Carmen Di Pietro. Inoltre, tra i naufraghi c'è chi non crede che l'ex fidanzata di Paolo Brosio nutra un interesse sincero nei confronti di Alessandro.

Edoardo Tavassi non crede all'interesse di Marialaura De Vitis per Alessandro

Edoardo Tavassi non crede all'interesse che Marialaura De Vitis ha manifestato nei confronti di Alessandro Iannoni: "Quanto non gliene frega un caz** di Alessandro da 1 a 10?". Nicolas Vaporidis preferisce darle il beneficio del dubbio: "10? Non lo so, in confessionale ho detto che la devo studiare, devo capire. L'ho buttata lì, una speranzuccina". Ma Edoardo è apparso convinto:

"Sei stupido te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia. Marialaura ha fatto un discorso a Carmen, che sembrava che avesse le cose scritte sulla mano".

Nicolas e Mercedesz credono che Alessandro abbia capito tutto

Nicolas Vaporidis ritiene che Alessandro sappia perfettamente quando sia farlocco l'interesse di Marialaura nei suoi confronti:

"Ma Alessandro mica è scemo, lo sa. Gli ho detto di stare in campana. Poi, pure che fosse, gli fa bene una mezza distrazione. Però gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: "Non ti preoccupare perché lo so". Non è per niente scemo. Non potrebbe essere una semplice distrazione sull'Isola, dove sta sempre a contatto con la madre?".

Mercedesz Henger è intervenuta nella conversazione e ha rimarcato che anche Carmen Di Pietro non è di certo una donna che si lascia irretire dai complimenti di Marialaura De Vitis: "Carmen si è già accorta che è tutta una finta". Nicolas Vaporidis ha concluso: "Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più".