Isola, Carmen Di Pietro attacca Nick per il cibo: “Se non mangi, perché devi rompere i cogl*oni?” L’assenza del fuoco per 24ore ha scatenato forti tensioni tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. In particolare, Nick è stato attaccato duramente da Carmen Di Pietro per la sua proposta di suddividere il riso cucinandolo a pranzo e cena.

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi i naufraghi sono stati puniti per aver infranto il regolamento. Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro e Estefania Berna hanno mangiato di nascosto del cibo non destinato a loro dopo la prova ricompensa e per questo a tutto il gruppo è stato sospeso il fuoco per 24 ore. Questa penalità ha portato e scontri e tensioni, soprattutto tra Nick, Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, intervenuta a favore del primo.

Nick al centro delle discussioni per il cibo

Per potersi saziare lo stesso in assenza del fuoco, Nick e Nicolas propongono al gruppo due soluzioni diverse. L'attore suggerisce di aggiungere la quantità di riso non sfruttata al pasto del giorno, mentre il cantante de I Cugini di Campagna propone di suddividere il riso cucinandolo sia per pranzo che per cena. Immediate le reazioni dei compagni: Carmen è d'accordo con Nicolas e trova senza senso la proposta di Nick, tanto da perdere la pazienza ed esclamare: "È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua”. E ha poi aggiunto rivolgendosi al diretto interessato:

Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i co****ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione.

Poco dopo Lory è intervenuta per sostenere Nick, affermando che tutti lo abbiano attaccato solamente per farlo sentire da solo contro il tutto il gruppo. Ma nonostante le giustificazioni, la naufraga è stata considerata "un'astuta giocatrice".

Il compleanno di Nick all'Isola

Nick ha festeggiato il compleanno insieme al resto dei naufraghi. Lo Spirito dell'Isola gli ha dato la possibilità di condividere con altri 5 compagni dei dolcetti. Il membro dei Cugini di Campagna ha scelto Edoardo, Marialaura, Mercedesz, Carmen, per dimostrare di voler passare sopra alla loro discussione riguardo al cibo, e infine Marco Cucolo.

La sua decisione però ha lasciato sorpresa Lory, soprattutto alla luce di quanto successo il giorno prima. La naufraga infatti lo aveva difeso nella contro il resto del gruppo e per questo motivo ha voluto sottolineare la mancanza di coerenza dei compagni, pur comprendendo le ragioni del cantante: