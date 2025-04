video suggerito

Irma Testa a The Couple: "Io e mia sorella abbiamo una compagna, mia madre ha due figlie lesbiche" Irma e Lucia Testa, concorrenti di The Couple, hanno confidato di essere entrambe felicemente fidanzate.

A cura di Daniela Seclì

I concorrenti di The Couple hanno iniziato da una manciata di giorni la loro convivenza forzata. I membri del cast del nuovo programma condotto da Ilary Blasi hanno voglia di conoscersi meglio. Così, tra alcuni di loro sono cominciate le prime confidenze. Irma Testa, ad esempio, ha fatto sapere che sia lei che sua sorella Lucia sono felicemente fidanzate: "Abbiamo tutte e due una compagna".

La vita privata di Irma e Lucia Testa, concorrenti di The Couple

Tra i concorrenti di The Couple, anche la campionessa di boxe Irma Testa e la sorella Lucia. Hanno rispettivamente 28 e 29 anni e sono entrambe felicemente fidanzate. Lo ha confidato la campionessa nella casa che condivide con il cast del programma di Canale5:

Abbiamo due compagne. Mia mamma ha due figlie femmine, due lesbiche.

Irma Testa ha fatto coming out nel 2021

Era il 2021 quando Irma Testa ha fatto coming out. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, disse che ancora ci sono dei pregiudizi che colpiscono coloro che parlano del proprio orientamento sessuale:

Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera.

E concluse: "E lo faccio in un momento in cui esporsi è diventato fondamentale. Se io mi sono sentita protetta e al sicuro in questi anni è stato per la corazza che mi porto addosso, per il mio carattere: sono una donna forte di natura. Ma non tutti sono così. Ci sono persone che soffrono per le discriminazioni, che sono vittime di bullismo, che non riescono a costruirsi una vita perché non sanno come relazionarsi con una società che è loro ostile. […] Non dico che sono lesbica perché nel mio futuro può esserci anche un uomo. Da quando ero ragazzina provo attrazione per le donne, ma qualche volta l’ho provata anche per i maschi. Le etichette è giusto che ci siano: per fare che le cose diventino normali bisogna prima passare dalle etichette. Ma io non le uso perché a me non piacciono".