Incidente in diretta per Di Marzio, a Calciomercato piomba la Strega Aga: “Dove vai, anima persa?” Mentre il giornalista sportivo condivideva gli ultimi aggiornamenti di calciomercato è entrata in scena all’improvviso una donna in costume: “Dove vai, anima persa? Sono la Strega Aga e faccio i filtri d’amore”. Risate e imbarazzo in studio.

Sono soprattutto momenti come questo che rendono unica la tramissione di Sky "Calciomercato – L'originale". Gianluca Di Marzio, l'esperto di mercato della pay-per-view, si è ritrovato in un momento bizzarro e assolutamente divertente. Mentre condivideva con lo studio, in collegamento da Piazza Collini a Pinzolo, gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato, il suo racconto è stato bruscamente interrotto dalla "Strega Aga". Una donna, probabilmente un'attrice, vestita da strega dei boschi irrompe in campo e ruba tutta l'attenzione: "Dove vai, anima persa?"

La gag improvvisata

La scenetta è degna di una commedia degli equivoci. La donna vestita come una strega, dopo essersi presentata come la "Strega Aga", ha fermato il giornalista e ha scatenato la reazione divertita degli ospiti in studio, compreso ovviamente il conduttore Alessandro Bonan e Beppe Bergomi, quest'ultimo sbigottito dalle parole della performer che voleva "vendere" al giornalista di Calciomercato dei "filtri d'amore":

Dove vai, anima persa? Io sono Aga, la strega, quella che conosce i filtri. Quelli per fare…e per creare…innamoramenti malsani…

Il successo di Calciomercato – L'originale

A quel punto, Gianluca Di Marzio ha cercato di divincolarsi dall'abbraccio della "Strega Aga": "Ma quali innamoramenti malsani, io sono già innamorato. Aiutatemi, aiutatemi". Il siparietto è terminato dopo pochi secondi e ha trasformato il momento di aggiornamenti sui movimenti di mercato (ieri notte il più clamoroso: Gabri Veiga sfuma al Napoli e va in Arabia) in un gustosissimo siparietto. Come dicevamo in apertura, sono momenti come questi a fare di "Calciomercato – L'originale" una delle trasmissioni più apprezzate e seguite. In onda dal 2008, i tre protagonisti: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna sono diventati dei punti di riferimento portando la loro filosofia: autorevolezza ma anche e soprattutto gioco e humor mai volgare.