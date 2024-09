video suggerito

Imprevisto in diretta a Tale e Quale, Katia Follesa: "Problema tecnico" poi urla per la pelle incastrata nella zip Katia Follesa e gli imprevisti della diretta. A Tale e Quale Show come quarto giudice ha avuto dei problemi tecnici con il microfono. Giorgio Panariello ha provato ad aiutarla, ma ha peggiorato la situazione.

A cura di Daniela Seclì

A Tale e Quale Show piccolo imprevisto in diretta per Katia Follesa. La comica è stata chiamata ad affiancare la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, in qualità di quarto giudice. Si era da poco esibita Justine Mattera con l'imitazione di Sylvie Vartan, quando Carlo Conti ha chiesto un parere a Katia Follesa. Peccato che per un imprevisto lei non abbia potuto darglielo.

Katia Follesa e l'imprevisto con il microfono

Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello avevano appena finito di commentare l'imitazione di Justine Mattera, facendole i complimenti per la performance. Intanto Cristiano Malgioglio polemizzava: "Avete coraggio da vendere, mi è sembrata una zanzara". Carlo Conti, allora, si è rivolto a Katia Follesa, chiedendole di dare il suo giudizio sulla performance. E lei ha spiegato: "Ho un problema tecnico. Si è staccata la calamita del microfono". E di conseguenza anche il microfono stesso che teneva appuntato sul vestito. La comica ha fatto sapere che per recuperare la calamita avrebbe dovuto aprire la cerniera che attraversava il vestito subito sotto il seno. Giorgio Panariello si è offerto di aiutarla: "Vuoi che apra io?".

Giorgio Panariello prova ad aiutarla ma peggiora la situazione

Quando Giorgio Panariello ha tirato la linguetta della cerniera per aprire la zip, Katia Follesa ha urlato: "Ahia, ahia, mi hai preso la pelle Giorgio". Poi, ha aggiunto: "La calamita è andata proprio sotto". Alessia Marcuzzi si è avvicinata per aiutarla: "Ma dove è andata?", le ha chiesto. La quarantottenne, però, ha fatto sapere che era il momento di abbandonare ogni speranza di recuperare la calamita: "È andata dentro la guaina". Mentre Alessia Marcuzzi commentava: "Io la trovo sexy questa cosa di Katia", Carlo Conti ha assicurato che avrebbero trovato un modo per rimettere il microfono al suo posto. Katia Follesa si è ricomposta e ha dato il suo giudizio a Justine Mattera: al netto di qualche imperfezione l'ha trovata bravissima.