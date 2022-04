Imbarazzo in diretta per Federica Panicucci: “Ma quanto dura questo servizio?” La conduttrice protagonista di un involontario fuorionda a Mattino 5, a microfono aperto durante le messa in onda di un servizio a quanto pare più lungo del previsto.

A cura di Andrea Parrella

Momento di imbarazzo in diretta per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si è trovata involontariamente protagonista di un fuori onda in cui ha palesato la lunghezza di uno dei servizi in onda. Si trattava, in particolare, di un approfondimento sulla regina Elisabetta e le sue precarie condizioni di salute. Un servizio più lungo del solito, che documentava il pubblico sulle recenti evoluzioni delle condizioni della sovrana, la quale ha contratto il Covid.

La reazione di Federica Panicucci

Ad un certo punto, nel bel mezzo della messa in onda, abbiamo sentito Federica Panicucci pronunciare chiaro e tondo, nel fuorionda: “Quanto dura questo servizio?”. Dalla regia, repentinamante, anziché proseguire con il servizio si è tornati proprio sul volto della conduttrice, che si è resa conto di aver pronunciato la frase a favore di microfono. Terminato il servizio Federica Panicucci si è quindi sentita in dovere di scusarsi e chiarire ai telespettatori quanto accaduto pochi secondi prima: “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi”.

Il precedente di Barbara D'Urso

Il bello (o il brutto) della diretta, si dirà, niente di troppo diverso da quello che è accaduto alla sua collega di Canale 5, Barbara d'Urso, pochi giorni fa. A pochi minuti dal consueto appuntamento pomeridiano, la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe dovuto intervenire nel corso della pubblicità per presentare quelli che sarebbero stati i temi della puntata. Tuttavia D'Urso, pur comparendo regolarmente in onda, ha chiesto se per caso il suo intervento fosse stato tagliato, inconsapevole di essere in quel momento in onda. La situazione ha portato anche D'Urso a scusarsi poco dopo con gli spettatori e chiarire l'accaduto, arrivando a riconoscere di aver pensato, per qualche minuto, di essere stata vittima di Scherzi a Parte.