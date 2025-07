Mattino Quattro assente nel palinsesto autunnale di Rete 4: “Il programma di Panicucci e Poletti è stato cancellato”

Nel palinsesto autunnale di Rete 4 c’è un grande assente: si tratta di Mattino Quattro, lo spazio condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda tutte le mattino fino allo scorso maggio e attualmente in pausa estiva. Secondo Dagospia, i due conduttori saranno comunque impegnati in Mediaset su altri fronti, al momento sconosciuti.

Nel palinsesto autunnale di Rete 4 c'è un grande assente: si tratta di Mattino Quattro, lo spazio condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda tutte le mattino fino allo scorso maggio e attualmente in pausa estiva. Secondo Dagospia, il programma sarebbe stato cancellato, ma i due conduttori saranno comunque impegnati in Mediaset su altri fronti, al momento sconosciuti.

"Mattina Quattro cancellato", l'indiscrezione sul programma di Panicucci e Poletti

A riportare in anteprima la notizia è Dagospia: Mattina Quattro non figurerebbe nella programmazione autunnale di Rete 4, la rete che ogni mattina ha ospitato il programma di informazione e approfondimento condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. I due conduttori, però, come si legge, "saranno impegnati su altri fronti", al momento sconosciuti. Giuseppe Candela resta comunque cauto e aggiunge che la decisione potrebbe subire variazioni: "Salvo colpi di scena, perché è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis".

Le parole di Panicucci prima della pausa estiva: "Torniamo presto"

L'ultima puntata di Mattino Quattro risale al 23 maggio. Da quel giorno, il programma, come di consueto, si è fermato per la pausa estiva. Nel corso dell'ultima puntata della stagione, Panicucci e Poletti avevano salutato il pubblico, rimandando l'appuntamento a settembre. "Mattino Quattro va in vacanza oggi, ma vedrete Federica Panicucci a Mattino 5 e io sono impegnato con Francesca Barra con Quattro di sera Weekend", aveva spiegato il conduttore al pubblico. Per concludere, Panicucci aveva poi aggiunto: "Con Mattino Quattro torniamo presto". Un fatto che suggerisce che la scelta della rete, se dovesse rivelarsi confermata, potrebbe essere arrivata solo di recente.