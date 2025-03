Il Volo a C’è Posta per Te per i genitori di Millie, guarita da un tumore: “Siete l’esempio della famiglia perfetta”

video suggerito

A C'è Posta per Te, Millie per fare una sorpresa ai suoi genitori sceglie Il Volo, il trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La sua vita è stata condizionata dalla diagnosi di un tumore, ma è grazie a suo padre e a sua madre che ha trovato la forza per andare avanti.

A cura di Sara Leombruno

A C'è Posta per Te, Millie per fare una sorpresa ai suoi genitori sceglie Il Volo, il trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, di cui la coppia è fan. Il suo periodo buio comincia dopo il parto, quando scopre di avere un tumore molto esteso. Va nel panico e lo dice a sua madre, che le ha sempre dato la forza di lottare per la sua vita, anche nei momenti di sconforto. Il racconto della sua storia nel salotto del people show di Maria De Filippi.

La storia di Millie

Dopo tanti tentativi e dopo aver cambiato più medici, Millie inizia la chemioterapia e, grazie al supporto dei suoi genitori, riesce a trovare la forza per affrontare il periodo di crisi. Il tumore adesso è sparito, ma la donna vuole dire grazie a Vincenzo e Rosaria, sua madre e suo padre. "Se in un'altra vita, mi dessero la possibilità di scegliere i miei genitori, io sceglierei sempre voi due – ha esordito – Mi avete dato la vita e me l'avete salvata più volte, con la forza del vostro amore, non vi sarò mai abbastanza grata per questo".

Vi siete trasformati nei miei eroi, capaci di darmi la vita una seconda volta. Quando tutto si è risolto, papà mi ha regalato un orsetto di peluche che tengo sempre sul cuore. Se posso ancora guardare mio figlio sorridere, è solo grazie a voi. Se non avessi deciso di venire in Puglia per avere voi al mio fianco, non avrei mai trovato le cure giuste.

L'ingresso de Il Volo e la reazione dei genitori

Dopo la lettera di Millie, Maria ha chiamato in studio Il Volo. "Si vede che è una figlia orgogliosa dei genitori, come siamo noi, per noi la famiglia è sempre stata una colonna portante della nostra carriera, voi siete l'esempio perfetto di genitori", ha detto Ignazio. "Questa storia ci ha insegnato quanto sia preziosa la vita", ha aggiunto Gianluca. Gli artisti hanno portato dei doni per Rosaria e Vincenzo: una collana con un ciondolo a forma di violino, una cifra per poter viaggiare in Germania e raggiungere Millie ogni volta che vorranno e due pass per i loro concerti.