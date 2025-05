Il siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia: “Mamma ha quasi 60 anni, non l’avrei mai detto”, “Come ti permetti?”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina sono state le ospiti della puntata di Verissimo del 10 maggio. Le due hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto e, tra risate e dediche emozionanti, c'è stato anche un siparietto divertente sull'età della showgirl. "Mamma ha quasi sessant'anni, è vivace, non lo avrei mai detto", le parole della ragazza. "Come ti permetti", la risposta.

Il siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina

"Mamma è vivace, attiva, ha quasi sessant'anni, non l'avrei mai detto", ha iniziato l'adolescente, parlando di sua madre Carmen. "Come ti permetti?", ha risposto la showgirl, forse infastidita dal fatto che la giovane avesse sottolineato il dato anagrafico. A quel punto, Carmelina ha raccontato alla padrona di cassa che tipo di madre è la sua:

Sembra più piccola di me, la mattina si sveglia alle 5 per andare in palestra e sveglia anche me, apre tutte le finestre. Di sera, va a dormire alle 8. Spero trovi un uomo che abbia le sue stesse abitudini.

La vita sentimentale della showgirl

La showgirl, ex concorrente dell'Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro, ha spiegato che sua figlia minore è nata prematura: "È stata in incubatrice per diverso tempo, la sento ancor di più mia. Quando esce la sera per me è un'angoscia, un'ansia. Penso sempre che possa succedere qualcosa". E ancora: "Purtroppo non c'è una scuola che ti insegni a diventare genitore, con i miei errori cerco di essere una buona madre".

La donna è attualmente single, ma dopo l'appello lanciato a Verissimo a inizio marzo, è stata chiamata da diversi uomini: "All'età di mia figlia io pensavo di evadere, per questo non voglio che lei si fidanzi già così giovane. L'ultimo uomo con cui sono uscita mi parlava di sua moglie che è morta. Mi ha contattata tramite Verissimo, mi ha chiesto che fiore avrebbe dovuto portare sulla tomba di quella donna, io ho bisogno di gente allegra".