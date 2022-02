Il Sei Nazioni al via dal 5 febbraio su Sky, tutte le partite dell’Italia anche su Tv8 Si aprirà il 5 febbraio la competizione continentale di rugby più datata al mondo. L’Italia debutterà il 6 febbraio con la Francia, ecco come seguire tutte le partite.

A cura di Andrea Parrella

Torna il grande rugby, con il Guinness Sei Nazioni 2022 che prenderà il via a partire dal 5 febbraio. Le partite della manifestazione, il più importante torneo internazionale di rugby a 15 dell'Emisfero Nord la cui nascita risale a fine Ottocento, verranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, ma le partite della nazionale italiana saranno trasmesse anche in chiaro su TV8, prevedendo anche pre e post partita dedicati. In gioco il Galles, l'Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Italia.

Il Sei Nazioni si apre il 5 febbraio

Ad aprire l’edizione 2022 del Guinness Sei Nazioni sarà la sfida tra Irlanda e Galles, che detiene il titolo del torneo. La partita è in programma sabato 5 febbraio all’Aviva Stadium di Dublino e in diretta su Sky Sport Arena dalle 15.15.

Il 6 febbraio Francia Italia

L’esordio della squadra allenata da CT Kieran Crowley è previsto per domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi affronterà la Francia. L'appuntamento è previsto per le 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Le partite successive degli azzurri sono previste con l’Inghilterra il 13 febbraio alle 16, l’Irlanda il 27 febbraio sempre alle 16, la Scozia il 12 marzo alle 15.15, e il Galles il 19 marzo, sempre alle 15.15.

Leggi anche Vince Verstappen e fa il pieno di ascolti, numeri record per la Formula 1 su Sky e Tv8

La squadra di Sky che seguirà l'evento

Tutto il torneo sarà raccontato da Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti che saranno le voci dell’Italia. Al seguito della Nazionale troviamo l'inviato Moreno Molla, mentre Andrea De Rossi e Alessandro Moscardi commenteranno i match in programma e Diego Dominguez, che sarà ospite fisso degli studi pre e post partita condotti da Davide Camicioli, con il coordinamento di Paolo Malpezzi.

La copertura dell'evento verrà completata con spazi di approfondimento laterali alla messa in onda dei match, così come un appuntamento settimanale, ogni lunedì alle ore 17, dal titolo “Obiettivo Rugby Guinness Sei Nazioni”, con Diego Dominguez, vera e propria istituzione del rugby, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi e uno dei 5 giocatori al mondo che ha segnato più di 1000 punti a livello internazionale

.