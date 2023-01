Il Re Leone contro Grande Fratello Vip, testa a testa per gli ascolti del 2 gennaio La prima serata vede Rai1 e Canale 5 contendersi lo scettro di rete leader, con la prima che prevale nella media di spettatori e la seconda che conquista un dato di share più alto, chiudendo a notte fonda.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È testa a testa tra Rai1 e Canale 5 nella serata di lunedì 2 gennaio, con il GF Vip che non si è mai fermato e continua ad andare in onda anche nel periodo di festività natalizie, e la prima rete del servizio pubblico che ha proposto in prima visione Tv Il Re Leone. Il film d'animazione ha appassionato 3.031.000 spettatori pari al 16.5%, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 (in onda dalle 21.49 all’1.21) che grazie anche all'acceso confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari al 21.9% di share.

A seguire troviamo Report su Rai3, che con ha raccolto davanti al video 1.458.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Segue su Italia 1 il film Top Gun che ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (pari al 6.8% di share). Su Rai2 è andato in onda Delitti in Paradiso che ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.6% di share, mentre Rete4 ha proposto una serata interamente dedicata a Massimo Troisi, con il film Non ci resta che piangere che ha totalizzato un ascolto medio di 1.069.000 spettatori pari al 6% di share.

Su La7 è andato in onda Eden – Un Pianeta da Salvare che ha registrato 459.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 è stato proposto Natale in Affitto che ha fatto segnare 445.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove è andato invece in onda l’incontro della Serie A di Basket Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano che ha raccolto davanti al video una media di 253.000 spettatori pari al 1.2% di share. Sul 20 è stato proposto il film Il Cavaliere Oscuro che ha totalizzato una media di 358.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Rai4 Noah segna 341.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris La Ricerca della Felicità ha ottenuto 358.000 spettatori con il 2.1%. Su Cielo Black Book segna 370.000 spettatori e il 2%. Su La5 Christmas at Dollywood ha ottenuto 318.000 spettatori con l’1.6%.