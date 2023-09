Il radiocronista Rai elogia Portanova condannato per stupro, il cdr: “Parole inaccettabili” “Un gol davvero meraviglioso, che mette a tacere le polemiche”, così Nicola Zanarini ha commentato il successo in campo di Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana condannato a sei anni per stupro di gruppo. Il cdr di Gr1 prende le distanze: “Immediate scuse da parte del collega”.

Manolo Portanova è il calciatore della Reggiana, centrocampista 23enne, condannato in primo grado a sei anni di carcere per stupro nei confronti di una studentessa di 22 anni. Tornato in campo a Reggio Emilia per il debutto di stagione, Portanova ha diviso l’opinione pubblica e la tifoseria. Il commento di un radiocronista in diretta du ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, poi’, ha fatto infuriare e la Rai ha subito preso le distanze.

Il commento di Nicola Zanarini su Portanova

“Un gol meraviglioso, il primo di Manolo Portanova, l’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia, che ha spaccato la tifoserie con la sua condanna in primo grado per stupro”, ha raccontato Nicola Zanarini, giornalista della della TgR Emilia Romagna, che sabato 16 settembre ha prestato la voce al programma Rai ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ in occasione della radiocronaca di Reggiana-Cremonese. “Un gol davvero meraviglioso, che mette a tacere le polemiche, anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo. Ma torniamo allo sport”.

La presa di distanza del cdr di Gr1

Parole che non sono affatto piaciute e che sono subito finite nell’occhio del ciclone, dopo essere state rilanciate su Twitter dal senatore del Pd Filippo Sensi. “Condannato in primo grado con sei anni di reclusione per stupro di gruppo, la giustizia farà il suo corso”, scrive. “Se questa è, può essere telecronaca del servizio pubblico”. Affermazioni ritenute inopportune dallo stesso card di Gr1, che ha voluto prendere pubblicamente le distanze dalle parole del giornalista.

“Il Comitato di Redazione del Giornale Radio Rai-Radio 1 prende le distanze dalle parole inopportune pronunciate dal collega della Tgr Emilia Romagna, Nicola Zanarini, nel corso della diretta del programma "Tutto il calcio minuto per minuto", in onda su Radio 1″. Perchè "ipotizzare che un gol "metta a tacere polemiche" su un caso di stupro è inaccettabile”, si legge in una nota. "Si prende atto delle dovute e immediate scuse da parte del collega per quanto detto in diretta e al contempo si invita a rispettare la storia di una trasmissione storica di Radio 1, autentico pilastro dell'informazione sportiva di tutta la Rai".

Il caso Portanova accusato di stupro di gruppo

Manolo Portanova è tornato a giocare ad agosto per la Reggiana, dopo 8 medi di esclusione dal campo. Lo scorso dicembre ha giocato la sua ultima partita Genoa-Cittadella, due giorni prima della condanna a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. La Procura Figc lo ha deferito per aver violato l’articolo 4 comm 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Lo scorso agosto poi il Tribunale Federale Nazionale si è dichiarato “incompetente sul caso”, la Reggiana lo ha tesserato e così Portanova è tornato a giocare, nonostante le proteste da parte di diverse associazioni contro la violenza di genere.