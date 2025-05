video suggerito

Il presagio di Nadia di non essere scelta da Gianmarco a Uomini e Donne: “Colpa di meccanismi mentali passati” Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvia verso la scelta e, nella puntata andata in onda il 21 maggio, Nadia Di Diodato ha confessato di non sentirsi positiva al riguardo: “Sono giovane, ma conosco già il dolore e non vorrei riviverlo”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvia al gran finale della scelta, che dalle anticipazioni sappiamo già su chi ricadrà tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Nella puntata andata in onda il 21 maggio, però, proprio la corteggiatrice romana ha dichiarato di non sentirsi positiva al riguardo: "Colpa di meccanismi mentali passati che mi fanno stare male".

Il presagio di Nadia Di Diodato di non essere la scelta di Gianmarco Steri

L'esterna del tronista con Nadia è stata la prima ed essere proiettata ieri: lei gli ha fatto una sorpresa per il suo compleanno, regalandogli alcune foto insieme, tra cui quella del primo bacio. "Con te mi sento più sereno, mi sento più io", le ha detto Steri. A lei, però, viene da piangere: "Sento che si avvicina la fine e iniziano a venire tutte le paturnie". Nonostante il bel momento trascorso insieme, la corteggiatrice in studio ha condiviso le sue perplessità: "Non vedevo l'ora di vederti, ma quando sono tornata a casa ero tristissima". Il motivo è da ricondurre a "meccanismi mentali passati che poi si ripresentano e mi fanno stare male. Sono giovane, ma conosco già il dolore".

La corteggiatrice in lacrime dopo le parole di Gianni

Dopo aver visto l'esterna con Cristina Ferrara, che a sua volta gli ha organizzato una festa a sorpresa in presenza dei suoi amici, Nadia non ha apprezzato il fatto che lui avesse regalato i fiori a entrambe: "Tante volte io do peso ai piccoli gesti, io credo che lui stia solo cercando conferme da lei". A quel punto, è intervenuto Gianni Sperti, che l'ha accusata di essere pesante e che questa pesantezza non vada "bene per lui". Nadia è scoppiata a piangere, spingendo Maria De Filippi a intervenire:

Non lo dice per ferirti, lo dice perché tu sei una persona molto emotiva, che sente le cose in modo viscerale, quindi passi da uno stato d'animo di felicità a uno di tristezza e dolore. Questo sta dicendo, di provare a dare continuità a questa emotività.