Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino: “È brava, ma solo brutte notizie? È un bollettino di cronaca nera” Il settimanale Nuovo pubblica la lettera di una spettatrice di Pomeriggio 5, che lamenta un’eccessiva presenza di cronaca nera nel contenitore di Myrta Merlino. Sarebbe un sentimento comune, a giudicare dagli ascolti. Il pubblico chiede più spazio per i temi di colore.

A cura di Giulia Turco

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino è ormai entrato nel vivo di questa edizione, anche se occorrerà attendere forse ancora qualche tempo per iniziare a vedere anche l’intrattenimento fare capolino nel contenitore pomeridiano. La conduttrice piace al pubblico, ma con l’inizio del palinsesto autunnale, si chiede a gran voce che i temi trattati possano spaziare oltre alla cronaca nera e che si possano toccare argomenti più leggeri, di colore, come lei stessa aveva definito il cosiddetto “scoop”.

La lettera a Nuovo che lamenta la troppa cronaca nera di Pomeriggio 5

Il rischio è di arrivare a tradire fin troppo i gusti del pubblico di Canale 5. Se da un lato sulla versione troppo “trash” di Barbara d’Urso ci si è convinti a dare un taglio, dall’altro non bisogna snaturare il programma che sin dalla sua nascita si è occupato anche e soprattutto di intrattenimento. Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, il direttore Riccardo Signoretti pubblica una lettera ricevuta in redazione da parte di una spettatrice che lamenta la presenza fin troppo ingombrante della cronaca nera nel nuovo programma di Myrta Merlino. Sarebbe solo un esempio del sentimento comune da parte del pubblico.

Non mi convince il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Lei è brava, ma il programma è cominciato con una sfilza di notizie terribili, dall’orsa uccisa in Abruzzo allo stupro di Palermo, passando per la povera Giulia Tramontano ammazzata dal fidanzato. Semplicemente deprimente! E poi mi ha colpito vedere la conduttrice che leggeva tutto su grandi fogli con i suggerimenti. Alla faccia della spontaneità. Anche alla d’Urso succedeva di parlare di fatti tristi, ma sapeva sempre ridarci il sorriso. Così il programma pare un bollettino di cronaca nera.

Gli ascolti di Pomeriggio 5 e la presunta preoccupazione di Mediaset

Dopo un ottimo esordio che ha portato 1.633.000 spettatori su Canale 5, per il 21.37% di share nella prima parte del programma, gli ascolti tv del nuovo contenitore pomeridiano hanno iniziato una lenta discesa. A poche settimane dal via, gli spettatori hanno iniziato ad oscillare tra i 1.200.000 e i 1.100.000. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, i dati non sarebbero passati indifferenti all’azienda, preoccupata per l’andamento del programma. Si starebbe così pensando a qualche modifica strutturale, in particolare nella seconda parte. “I risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi”, scrive Giuseppe Candela su Twitter.