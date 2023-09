Myrta Merlino in calo dopo il boom iniziale di Pomeriggio 5, Estate in diretta vince l’ultima sfida Dopo gli entusiasmi delle prime puntate, pare essersi normalizzato l’effetto Myrta Merlino a Pomeriggio 5. L’ultimo confronto con Estate in diretta vede il programma di Canale 5 sconfitto. E dall’11 settembre arriva Alberto Matano.

A cura di Andrea Parrella

L'inizio di Pomeriggio 5 rappresentava l'evento televisivo della settimana che si è appena conclusa e, in effetti, l'arrivo di Myrta Merlino alla guida del contenitore pomeridiano che era stato fino a ieri di Barbara d'Urso, ha alimentato grande chiacchiericcio in relazione alla partenza del 4 settembre. Un'attenzione che, al netto delle difficoltà tecniche, gli aspetti estetici da rivedere e il cambio repentino di regia dopo una sola puntata, ha portato i suoi frutti a giudicare dagli ottimi risultati di ascolti della prima puntata: 1.633.000 spettatori per il 21.37% di share nella prima parte, 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share nella seconda parte della puntata di debutto.

Numeri interessanti, prevedibilmente temporanei, sia per l'effetto novità destinato a evaporare, che per il ritorno de La Vita in Diretta da lunedì 11 settembre, programma leader di quel segmento con Alberto Matano che ha già dato il via alla competizione, seppur leale, con Myrta Merlino sottolineando la similitudine tra il nuovo Pomeriggio 5 e l'impostazione del suo programma.

Il calo della trasmissione anche in termini di ascolti, tuttavia, è arrivato prima del previsto. Lo dimostrano le rilevazioni Auditel di venerdì 8 settembre, che segnano un netto calo del programma di Myrta Merlino: 1.212.000 spettatori (16.7% di share) nella prima parte, 1.281.000 spettatori (16.6%) nella seconda parte. Una perdita considerevole di pubblico rispetto alla prima puntata, che pare essersi riversato sul concorrente diretto, Estate in diretta, dove Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo hanno condotto l'ultima puntata della stagione chiudendo con 1.465.000 spettatori con il 18.5%, circa due punti di share in più rispetto al risultato del 4 settembre, quando è partito Pomeriggio 5.

Una sentenza definitiva? No di certo, ma è ovvio che sono questi i parametri con cui Myrta Merlino dovrà confrontarsi nei prossimi mesi, tenendo conto del fatto che La Vita in Diretta ha consolidato negli ultimi anni una leadership importante e difficilmente scalfibile. Sarà curioso capire in che modo Merlino riuscirà ad imporre un taglio diverso, ma ugualmente credibile, per distinguere Pomeriggio 5 dal diretto concorrente di Rai1.