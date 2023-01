Il papà di Antonella Fiordelisi offende una concorrente del GF: “Eliminate il gufo, sta sui mar**” Stefano, padre di Antonella Fiordalisi, offende una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, senza però farne direttamente il nome. “Gufo triste mi sta sui mar***. Cerchiamo di spedirla a casa”, ha scritto su Twitter.

A cura di Stefania Rocco

Ennesima interferenza del padre di Antonella Fiordelisi nelle vicende che hanno per protagonisti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Papà Stefano ha offeso una delle concorrenti senza però specificarne l’identità. Riferendosi al televoto eliminatorio in corso – che si concluderà nella diretta di lunedì 16 gennaio – l’uomo ha invitato i fan della figlia a votare per eliminare la concorrente che meno gli avrebbe ispirato simpatia. Nel primo tweet, Stefano si rivolge direttamente a Nicole Murgia, facendo una promessa: “Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter”. Quindi, senza specificare il suo bersaglio, ha aggiunto: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui ma**ni è gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”.

Stefano Fiordelisi attacca “gufo triste”: a chi si riferisce?

Stefano non ha indicato l’identità del suo bersaglio ma, a giudicare dalla forma del suo tweet, si tratta sicuramente di una donna. Al momento, quelle che nella Casa hanno il rapporto migliore con la figlia Antonella sono Nikita Pelizon e Dana Saber. È probabile, quindi, che papà Stefano si riferisca a una delle altre. Quale donna è stata apostrofata in termini tanto cortesi dal padre della concorrente salernitana?

Chi è Stefano Fiordelisi

Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, è certamente il genitore più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello. A differenza di moltissimi altri, l’uomo ha scelto di esporsi in prima persona fin dall’inizio di questo GF. È entrato nella Casa per sostenere la figlia e la sua relazione con Edoardo Donnamaria, ha pubblicato decine di tweet e post a favore o a sfavore dei compagni di gioco della figlia, senza tacere complimenti e, soprattutto, critiche. Ne aveva rivolta una alla stessa Antonella quando, nel corso di una sorpresa nella Casa, l’aveva rimproverata di mangiare troppo.