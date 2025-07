Il nuovo episodio di South Park fa infuriare la Casa Bianca: Trump a letto con Satana

Il nuovo episodio della 27esima stagione di South Park ha scatenato l’ira della Casa Bianca. Nella puntata si mostra il Presidente Trump a letto con Satana, come in passato era già accaduto per Saddam Hussein.

Tra le comedy serie animate più irriverenti d'America, c'è sicuramente South Park, prodotto televisivo più che ventennale, in cui la critica alla politica e alla società americana non è mai mancata. Nella nuova puntata della della serie, però, vi è stato un cameo in cui compare Trump che non è affatto piaciuto alla Casa Bianca, che ha subito manifestato il suo disappunto.

Il commento dei creatori della serie

Il nuovo episodio della 27esima stagione di South Park, andato in onda mercoledì, mostrava il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Satana a letto insieme. Nella puntata l'attacco a The Donald è chiarissimo, non solo per la scelta di farlo giacere senza vesti con il diavolo accanto, ma anche per la menzione dell'accordo tra i capi della Paramount con il presidente, a cui è seguita la cancellazione del Late Show condotto da Stephen Colbert che, all'uomo più importante del mondo, non andava poi così a genio. Quando hanno saputo che l'episodio aveva suscitato qualche malcontento, Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, dal palco del Comic-Con Internation di San Diego hanno risposto: "Siamo terribilmente dispiaciuti".

L'attacco della Casa Bianca a South Park

A criticare aspramente la puntata di South Park è stato il portavoce della Casa Bianca, Taylor Rogers, che ha definito la serie:

Non più attuale da oltre 20 anni e che si regge a un filo con idee poco ispirate nel disperato tentativo di attirare l'attenzione. Il presidente Trump ha prodotto più risultati in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia della nostra nazione, e nessuna quantità di cose di quarta categoria può minare la sua serie di successi.

I creatori della serie avrebbero firmato, secondo il Los Angeles Times, un accordo miliardario con la Paramout, che consentirebbe di mandare in onda la serie sulla piattaforma streaming, per cinque anni e in ogni parte del mondo, insieme alla produzione di 50 nuovi episodi.

La serie ha sempre raccontato l'America e anche le sue brutture, con grande sarcasmo e infatti, la stessa dinamica della puntata che tanto ha fatto infuriare il presidente americano, era stata riproposta anni fa, ma accanto a Satana c'era Saddam Hussein.