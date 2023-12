Il monologo sulla felicità di Maurizio de Giovanni fa commuovere una ragazza in diretta

È partito questo pomeriggio, intorno alle 15.30 su Rai3, il viaggio de La biblioteca dei sentimenti, il nuovo programma che parla di libri e cultura condotto da Maurizio de Giovanni e Greta Mauro. È il racconto dei sentimenti attraverso i libri insieme a tanti autori e a un cast di millennial, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Nella prima puntata, una di queste ragazze si è profondamente commossa durante il monologo conclusivo di Maurizio de Giovanni sulla felicità, sentimento a cui era dedicata proprio la prima puntata. Il monologo è disponibile sulla piattaforma RaiPlay on demand.

Ecco il monologo di Maurizio de Giovanni nella prima puntata de La biblioteca dei sentimenti:

La felicità è un inseguimento dove essere veloci non serve. È la sicurezza di aver fatto bene qualcosa, ricevere un bravo dai genitori. Felicità è un giorno intero passato a letto. Un'auto nuova. Anche un'auto vecchia che hai fatto tornare nuova. Felicità è un telefono che squilla quando non te l'aspettavi. È la testa sul cuscino dopo una giornata importante. Felicità è qualcosa di brutto che sparisce per sempre. Felicità è affacciarsi della tua prima casa. È un traguardo che hai appeso in cornice. La prima volta che puoi permetterti una vacanza. Felicità è un nuovo inizio, l'ultimo giorno di scuola perché felicità è libertà. Felicità è il primo giorno di sole, il primo giorno di mare, il primo fiocco di neve sul naso. Felicità è un ritorno a casa. È un allontanamento, una nuova illusione. Felicità è il tuo nome in locandina. Sulla porta di un ufficio o dentro una vetrina. Felicità è il sorriso di un figlio. È dire ti amo, anche sentirselo dire. Insomma, felicità è quando ti senti felice, ma questo lo si capisce da soli, nessuno te lo dice.