Il monologo di Michele Bravi a Le Iene: “Dovremmo ascoltare di più e parlare di meno” Michele Bravi ha regalato al pubblico de Le Iene un monologo sull’importanza del saper ascoltare.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di mercoledì 9 marzo a Le Iene è salito sul palco Michele Bravi, intervenuto per regalare ai telespettatori un messaggio speciale. Ha recitato un monologo sull'importanza del saper ascoltare, che parla di pace e inclusione. "La mancanza di ascolto è conflitto, è guerra" dice il cantante che per pochi minuti ha catturato su di sé l'attenzione del pubblico di Italia Uno. Lo scorso anno, in occasione del concerto del Primo Maggio, parlava dell'uso delle parole: "Anche quelle più leggere possono avere un peso da sostenere enorme, ci ho messo tanti anni a trovare quelle giuste". Stasera invece ha spiegato quanto sia importante ascoltarle.

Le parole di Michele Bravi

Con parole semplici e dirette Michele Bravi ha emozionato il pubblico di Italia Uno, spiegandogli l'importanza del ‘saper ascoltare'. Siamo nati con due orecchie e una sola bocca, e c'è una ragione recita il celebre cantante. ‘Perché dovremmo ascoltare di più e parlare di meno‘.