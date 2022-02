Amici 21, anticipazioni puntata del 20 febbraio: Carola accede al Serale, ospite Elodie Le anticipazioni della puntata di domenica 20 febbraio 2022 di Amici di Maria De Filippi. Carola vola al Serale, ospiti Elodie e Michele Bravi.

A cura di Gaia Martino

Domenica 20 febbraio è attesa la ventesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14, ospiterà in studio l'ex protagonista, oggi cantante affermata, Elodie, che sarà giudice della gara cover. Stando alle anticipazioni di Quellochetuttivoglionosapere un'altra allieva, dopo Sissi, Alex, Dario e Michele, ha conquistato l'accesso al Serale. Raimondo Todaro nella puntata di domani, si legge, sarà presente da remoto: non è stato svelato il motivo della sua assenza in studio, probabilmente dovuta ad un isolamento fiduciario.

Gli ospiti della puntata del 20 febbraio di Amici

Domani, domenica 20 febbraio, Elodie è l'ospite speciale della puntata di Amici di Maria De Filippi. La celebre cantante romana, ex allieva, sarà giudice della gara cover alla quale non parteciperanno i cantanti e ballerini già ammessi al serale e Gio Montana, esonerato dalle competizioni per volere dell'insegnante Anna Pettinelli. Essendo la puntata già registrata, il portale Quellochetuttivoglionosapere anticipa che la classifica stilata da Elodie vedrà al primo posto LDA e Aisha, seguiti da Crytical e Luigi. Al quarto posto Albe e Calma, quindi a rischio eliminazione. Per le gare di ballo, si legge, interverranno Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton e Garrison Rochelle. Al primo posto salirà Serena, seguita da Alice. Al terzo John Eric con Leonardo, quarta e quinta posizione per Carola e Nunzio.

Carola Puddu conquista il Serale

Dalle anticipazioni della puntata di domani diffuse dal portale, si legge che Carola Puddu grazie all'insegnante Alessandra Celentano volerà al Serale. La ballerina inoltre ha vinto la Prova TIM esibendosi sulle note di un brano molto sensuale. Nessun altro allievo per ora è stato confermato per l'ambita serata: Rudy Zerbi frenerà ancora l'accesso a LDA e Luigi Strangis, nonostante siano al primo posto nella classifica generale.