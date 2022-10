Il matrimonio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: “Abbiamo celebrato il nostro amore” Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi raccontano l’amore che li unisce e l’emozione del giorno più bello della loro vita: il matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Nel salotto di Silvia Toffanin sono stati ospiti nella puntata di domenica 23 ottobre di Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, freschi di nozze, hanno raccontato il loro giorno più bello, emozionandosi e parlando del loro amore.

Il racconto del matrimonio

Lo scorso 2 settembre, il campione olimpico e la sua fidanzata si sono giurati amore eterno, diventando marito e moglie: "È molto particolare, è molto bello, pensare che sia mia moglie" dice Tamberi parlando di questa nuova fase della sua storia con Chiara che aggiunge: "Il matrimonio ha cambiato qualcosa, anche se stiamo insieme da tantissimi anni, ora mi sento più sua". L'emozione di quel giorno è stata incredibile come racconta la neo sposa: "Mi sono emozionata tantissimo, io sono estremamente sensibile, ho vissuto tutta l’organizzazione a pieno, ero tesissima, anche perché fino a 20 secondi prima che lei entrasse pioveva". Anche il campione ha ammesso di essersi emozionato, nonostante non si aspettasse di poter provare qualcosa di così forte:

Non ho mai pensato come un giorno in cui potevo emozionarmi così tanto, l’ho visto sempre come il suo sogno, una giornata in cui si celebra la bellezza. Quando mi sono girato, sono stati i cinque minuti della sua attesa, credo di aver pianto dal primo all’ultimo minuto, ero preoccupato di vederla tesa, quando mi ha sorriso è stato un momento bellissimo, mi si è sciolto il cuore.

L'emozione di Gianmarco e Chiara

Il momento della lettura delle promesse è stato quello più romantico e intenso, come descrivono le immagini trasmesse in tv, dove Chiara Bontempi non è riuscita a trattenere le lacrime: "Faccio molta fatica, essere riuscita lì davanti a tutti è stato un traguardo importante, è un'emozione enorme leggere le proprie promesse davanti a tutti, alla persona che ami. Tanto che dopo gli ho detto sono stata brava". Quegli attimi sono stati bellissimi anche per Tamberi: "Vederla andare oltre la sua fragilità per celebrare il nostro amore è stato bellissimo". Emozione, commozione, ma anche tanta spensieratezza e divertimento, sono gli ingredienti della loro storia d'amore: "Siamo gli opposti, lei è una donna perfetta, perché davvero tutto in ordine, io sono dall'altra parte", una cosa che conferma anche lei: "Io sono anche un po' troppo perfettina, pretendo tanto da me stessa, lui mi insegna anche a rilassarmi, lo tengo calmo, è un po' pazzerello, è dura, però mi sento fortunata".