Il Grande Fratello di Simona Ventura raddoppia: quando andrà in onda questa settimana

Il Grande Fratello raddoppia. Ad annunciarlo è stata Simona Ventura durante la sua partecipazione al Festival dello Spettacolo, in corso in questi giorni a Milano. Il reality show di Canale 5 andrà regolarmente in onda, come da palinsesto, con la puntata di lunedì 27 ottobre, per poi tornare in prima serata anche giovedì 30 ottobre. Una scelta che riprende quanto già accaduto nelle ultime edizioni del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che prevedeva due appuntamenti settimanali nel prime time di Mediaset.

Gli ascolti del Grande Fratello di Simona Ventura non decollano: il raddoppio è un tentativo di rilancio

Nonostante l’attenzione mediatica e la forte promozione riservata al titolo – tra i più iconici del palinsesto Mediaset – il Grande Fratello condotto da Simona Ventura fatica a decollare. Dopo un debutto intorno al 20% di share, gli ascolti si sono stabilizzati attorno al 14%, un risultato inferiore alle aspettative della rete e al confronto con le passate edizioni “Vip”. Il doppio appuntamento settimanale punta dunque a favorire una maggiore fidelizzazione del pubblico, permettendo agli spettatori di seguire più da vicino le dinamiche della Casa, anche attraverso i daytime e la diretta quotidiana su Mediaset Extra (canale 55).

Per Simona Ventura è una scommessa decisiva

I risultati di questa edizione del Grande Fratello saranno determinanti soprattutto per Simona Ventura, tornata protagonista del palinsesto Mediaset proprio grazie alla conduzione del reality. Un eventuale flop potrebbe indebolire il suo rapporto con la rete, come già accaduto in passato con altri volti noti, come nel caso di Diletta Leotta con La Talpa, il cui scarso riscontro di pubblico aveva costretto Mediaset ad accelerare la messa in onda delle puntate così da concludere più velocemente il progetto. Per Ventura, quindi, è fondamentale che il programma riesca a trovare il suo ritmo e a conquistare la curiosità degli spettatori. Gli autori, nel frattempo, sono già al lavoro per individuare le strategie giuste per farlo.