Il Grande Fratello passa al sabato, dal 2 dicembre sfiderà Ballando con le stelle Dal prossimo 2 dicembre, il Grande Fratello di Alfonso Signorini andrà in onda anche di sabato e sfiderà le puntate finali di Ballando con le stelle. Sospeso l’appuntamento del giovedì. Quello del lunedì, invece, resterà invariato.

A cura di Stefania Rocco

Mediaset ha deciso di schierare il Grande Fratello contro Ballando con le stelle. Secondo quanto anticipa Tv Blog, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e il sabato a partire dal 2 dicembre prossimo. Soppresso, invece, l’appuntamento del giovedì. Una scelta che la rete ha operato per contrastare le puntate finali del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Grande Fratello (e il suo pubblico fidelizzato) salvagente per Mediaset

Grande Fratello è considerato un salvagente da Mediaset. Lo ha dimostrato quanto accaduto questa settimana quando il reality è stato spostato per lasciare spazio all’esordio di Io Canto Generation, per poi tornare alla sua collocazione originaria per evitare lo scontro tra il talent show condotto da Gerry Scotti e il tennis proposto da Rai2. Con un dato di ascolto medio collocato tra il 18% e il 20% di share (e più di 2 milioni di spettatori), il reality show di Alfonso Signorini gode di una fetta di pubblico fidelizzato che continua a seguirlo nonostante i cambi in palinsesto e le varie contro programmazioni. Sono proprio quei numeri che hanno convinto la rete a immaginare una sfida con Ballando con le stelle che possa garantire a Canale5 di non perdere terreno.

Il Grande Fratello in onda il sabato solo a dicembre

Ma le puntate del sabato del Grande Fratello non sono destinate a restare un appuntamento fisso. Il reality show di Canale5 andrà in onda il lunedì e il sabato per 5 settimane, fino al 30 dicembre. Il giovedì andrà invece in onda Zelig. Io Canto Generation, salvo nuovi colpi di scena, dovrebbe invece esordire mercoledì 22 novembre e restare al mercoledì. La scelta di posizionare il GF contro Ballando con le stelle, come successore di Tu sì que vales, dimostra quanto ancora Mediaset – alla luce dei dati registrati fino a oggi – ritenga fondamentale il reality show per il proprio palinsesto.Lo slot del sabato sera sera è stato confermato nonostante qualche perplessità di Endemol Shine, società che detiene i diritti del format, a proposito della possibilità di offrire al pubblico due puntate (il sabato e il lunedì) a così breve distanza l’una dall’altra. Preoccupazioni che sembrerebbero essere state superate, alla luce della scelta di confermare le 5 puntate del sabato previste a dicembre.