Il GFVip paragona Antonino Spinalbese a Soleil, lei: “Le copie non saranno mai come gli originali” Dopo l’ennesima lite Antonino si sfoga con gli autori, ma non riceve le risposte sperate. “Sai cosa mi hanno risposto dentro? L’anno scorso Soleil hai visto che è stata attaccata da tutti? E adesso guarda che cos’è e dov’è. Ma che cavolo state dicendo??”.

Negli ultimi giorni non scorre buon sangue tra gli autori del Grande Fratello Vip e Antonino Spinalbese. Dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini, il concorrente è sempre più spaesato e sta subendo continui attacchi difficili da gestire su diversi fronti. L’ultimo, lo scontro con Edoardo Donnamaria che è andato in onda durante l'ultima diretta. Spinalbese è poco incline alla pazienza, ma gli autori cercano di tenerlo a freno facendolo ragionare.

Antonino Spinalbese sbotta con gli autori

Per la sua attitudine fumantina, Antonino si è trovato ad affrontare accese discussioni persino in confessionale. Dopo l’ennesima incomprensione in Casa ha provato a sfogarsi con gli autori, ma non ha ricevuto le risposte sperate. Ai suoi compagni ha confessato: “Sai cosa mi hanno risposto dentro? L’anno scorso Soleil hai visto che è stata attaccata da tutti? E adesso guarda che cos’è e dov’è. Ma che cavolo state dicendo??”, si è lamentato. “Poi hanno detto che sono stato il protagonista in puntata e che dovevo andarne fiero. Quindi dentro di me dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così”.

Soleil Sorge lancia una frecciatina a Spinalbese

Ciò che preme davvero ad Antonino è fare una buona figura agli occhi del pubblico, pensando a tutelare anche e soprattutto la figlia Luna Marì. Non sappiamo cosa farà il concorrente una volta uscito dalla Casa, al momento ha avviato un’agenzia di management, ma sembra escluso che voglia intraprendere una strada simile a quella di Soleil Sorge nel mondo della tv. Ad ogni modo, sentendosi chiamata in causa l’ex gieffina che attualmente conduce GFVip Party con Pierpaolo Pretelli, ha lanciato una frecciatina a tal proposito. “È sempre un bon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”, Twitta sibillina.