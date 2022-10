Il GF Vip vince la serata d’ascolti, Stasera tutto è possibile da record con l’11.2% di share Il reality di Canale 5 tiene testa a Sopravvissuti su Rai1, ma la sorpresa della serata è lo show di Stefano De Martino che cresce di circa due punti di share e supera gli 1.7 milioni di telespettatori.

A cura di Andrea Parrella

La serata televisiva del lunedì continua a dimostrarsi un territorio balcanizzato in cui la proposta variegata delle varie reti generaliste genera interessanti movimenti di pubblico. Lunedì 24 ottobre è il Grande Fratello Vip ad attestarsi come il programma più visto della serata. Il reality di Alfonso Signorini confermagli standard delle scorse settimane raccogliendo davanti al video 2.501.000 spettatori pari al 19.7% di share. Un dato che consente a Canale 5, pur con il solito escamotage di una durata monstre fino a notte fonda, di staccare oltre cinque punti percentuali Sopravvissuti, fiction di Rai 1 con Lino Guanciale che si ferma a 2.595.000 spettatori pari al 14.4%.

STEP cresce ancora

La vera sorpresa della serata è il dato di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino, che migliora nettamente i già ottimi risultati delle scorse settimane, rompendo il muro del 10% di share, crescendo di due punti percentuali circa e arrivando a toccare gli 1.747.000 spettatori pari all’11.3% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Si prosegue con Italia 1, che propone il film Vendetta intrattenendo 1.360.000 spettatori (pari al 7.2% di share). Ancora, su Rai3, è andato in onda Presa Diretta che ha raccolto davanti al video 966.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Fa leggermente meglio Rete4 con il consueto appuntamento di Quarta Repubblica che totalizza un ascolto medio di 980.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 è andato in onda il film Allarme Rosso che ha registrato 601.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 è andato in onda un nuovo episodio della quarta stagione di Gomorra – La Serie che segna 330.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove, infine, è stato proposto Little Big Italy che ha raccolto 596.000 spettatori con il 3.1% (secondo episodio in replica: 266.000 – 2.6%).