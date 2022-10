Ascolti tv, il Gf Vip supera il 20% anche il giovedì ma Rai1 vince con Imma Tataranni Cala rispetto alla settimana scorsa ma supera ancora il 20% il Grande Fratello Vip che, nella serata del 6 ottobre 2022, conferma i buoni risultati della stagione. Vince la gara degli ascolti la fiction Imma Tataranni.

A cura di Stefania Rocco

È la fiction Imma Tataranni a vincere la sfida degli ascolti tv di giovedì 6 ottobre 2022. La serie trasmessa da Rai1, arrivata alla sua seconda stagione, dimostra di sapere ancora incontrare i gusti del pubblico della rete e guadagna, sia in valori assoluti che in termini di share, il primato tra i programmi più visti della serata. Resiste il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il reality show, pur calando rispetto alla puntata di lunedì scorso segnata dal clamoroso caso dell’abbandono di Marco Bellavia, riesce a mantenersi sopra al 20% di share anche nella prima serata del giovedì.

Il confronto tra Emma Tataranni e Grande Fratello Vip

È stata la fiction Imma Tataranni, con Vanessa Scalera, a riportare il risultato migliore nel prime time di giovedì 6 ottobre 2022. La serie ha fatto guadagnare a Rai1 il 23.9% di share con 4.328.000 spettatori. Resiste, ma chiudendo molto dopo, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, nella puntata segnata dalle accuse di violenza sessuale lanciate da Sara Manfuso (e culminate con la cacciata dell’opinionista dallo studio e con la messa in onda del video che ha ridimensionato la denuncia della donna), totalizza 2.761.000 con il 21.3% di share.

Gli ascolti tv di giovedì 6 ottobre 2022

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. TG2 Post su Rai2 è stato seguito da 445.000 spettatori con il 2.2% di share. Flesh and Blood su Rai3 ha intrattenuto 463.000 spettatori con uno share del 2.4%. Il talk Dritto e Rovescio in onda su Rete4 ha fatto registrare 979.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha interessato 703.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 il match di Conference League tra Hearts e Fiorentina è stato seguito da 853.000 spettatori con il 4.3%. Sul Nove il debutto di Only Fun – Comico Show ha incuriosito 462.000 spettatori con il 2.5% di share.