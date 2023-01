“Il GF Vip è un programma di mer*a”, Alfonso Signorini sgrida Daniele dal Moro: “Mi hai offeso” Questa sera al GF VIP, dopo aver parlato del rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Signorini ha sgridato il concorrente che durante un’accesa lite con la sua inquilina ha definito il reality “un programma di mer*a”. “Io ci metto la faccia e tanta passione, mi hai offeso”, le parole del conduttore.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di lunedì 30 gennaio il Grande Fratello Vip si è aperto con il punto della situazione sulla coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. "Tra voi due il clima è stato incandescente, poi altalenante", le parole di Signorini prima di mostrare la clip riassunto della settimana. I due negli ultimi giorni, dopo aver litigato animatamente per colpa della mancata fiducia dell'ex tronista nei confronti della sua inquilina, si sono riavvicinati. Daniele in diretta ha spiegato il suo punto di vista riguardo la conoscenza, ma Oriana Marzoli si è detta stufa di aspettarlo: "Non posso aspettarti tutta la vita". A fregare spesso il concorrente alcuni suoi scatti d'ira: durante uno scontro con Oriana definì il GF VIP un reality "di merda". In diretta la reazione di Signorini.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Daniele in diretta su Canale 5, dalla casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato cosa si nasconde dietro il suo atteggiamento altalenante con Oriana Marzoli: "Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so. Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa. Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca". Subito dopo è intervenuta Oriana per replicare: la concorrente spagnola non intende aspettarlo ancora a lungo. "Qualche volta me l'ha spiegato, io voglio stare qua ma non faccio le cose solo per stare qui. Mi interessa più di quanto lui pensi, non sono innamorata ma mi interessa. Da oggi cambierò, non posso stare tutta la vita ad aspettare lui", le sue parole.

Ha così commentato anche Luca Onestini, essendo stato chiamato in causa: "Io sono amico di Oriana, ridiamo e scherziamo insieme. Questo rapporto l'ho sempre avuto con lei, mi ha anche sempre parlato di Daniele".

Lo sfogo di Daniele Dal Moro e la ramanzina di Signorini

Dopo aver detto la sua sul rapporto con Oriana Marzoli, Signorini ha mostrato a Daniele Dal Moro una clip riassunto di tutti i suoi sfoghi spesso diventati molto accesi. Durante la settimana il concorrente si è anche rivoltato contro gli autori, rifiutandosi di indossare il microfono: "Io e Edoardo abbiamo avuto una discussione, dopo la puntata di lunedì ci siamo confrontati ed è stato lui ad avvicinarsi a me. Ci tengo molto alle mie emozioni, ai miei sentimenti, e quando vengono messi in discussione mi sento male. Mi infastidisce molto, sono particolare, ho un carattere difficile. Ma sono una persona vera. Mi dà fastidio", le parole in diretta. Una sera, durante uno scontro con Oriana, Dal Moro si è lasciato scappare parole forti contro il programma, definendolo un "programma televisivo di mer*a". "Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso. Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mer*a. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire" ha replicato Alfonso Signorini. "Mi sono scappate parole brutte e in un momento di nervosismo, non penso queste parole, chiedo scusa" ha concluso il concorrente.