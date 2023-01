Daniele Dal Moro non rispetta le regole del GF VIP, Attilio Romita: “Ce l’ha con gli autori” Daniele Dal Moro ieri si è rifiutato di seguire le regole imposte dal GF Vip, non ha aggiustato il microfono nonostante l’intervento degli autori. Attilio Romita avrebbe svelato il perché: “Ce l’ha con quelli del programma”. A farlo infuriare “un tweet contro di lui letto in diretta”

A cura di Gaia Martino

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 23 gennaio 2023 andata in onda, Daniele Dal Moro ha cambiato atteggiamento. Il concorrente ieri, stando al racconto degli utenti su Twitter, avrebbe trascorso gran parte del tempo tra il letto e il confessionale, poi in serata, come testimoniato da un video, si è rifiutato di seguire le regole imposte dalla produzione del reality. Quando gli autori lo hanno richiamato, lui ha replicato scherzando: "No hablo español". Si tratterebbe di una "protesta" messa in pratica dal concorrente: Attilio Romita avrebbe rivelato cosa si nasconde dietro l'atteggiamento insolito, "Ce l'ha con gli autori per quel tweet".

La "protesta" di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è infuriato con la produzione, stando a quanto raccontato da Attilio Romita. Il Vip nelle ultime ore si è rifiutato di seguire le regole imposte dal programma, dall'uso del microfono agli occhiali in casa. Un video che circola su Twitter mostra il momento in cui gli autori riprendono il concorrente: "Daniele, il microfono", le parole utilizzate per fargli notare che non era indossato correttamente. "No hablo español" ha replicato immediatamente Dal Moro, un chiaro riferimento ai continui interventi della produzione sulle chiacchierate tra Oriana Marzoli e Luca Onestini spesso fatte in spagnolo.

Per molti utenti l'atteggiamento di Daniele Dal Moro avrebbe un doppio fine: quello di essere squalificato così da poter lasciare la casa del GF VIP. In realtà Attilio Romita ha raccontato ad Oriana Marzoli cosa si nasconderebbe dietro il suo comportamento.

La verità su Daniele Dal Moro

Attilio Romita, durante un confronto con Oriana Marzoli, avrebbe raccontato cosa si nasconde dietro l'atteggiamento di Daniele Dal Moro. "Ce l'ha con loro, con quelli del GF, ce l'ha per quel tweet", le parole del giornalista riportate da Biccy. Daniele Dal Moro non avrebbe reagito bene ai fatti accaduti durante la puntata: "Ieri avrebbe avuto bisogno di una persona per sfogarsi, stava frastornato. Mi ha detto "Tutta la vita che sono solo, mi dovrei spaventare? Non mi spavento" ha spiegato alla sua inquilina spagnola.

I tweet contro Daniele Dal Moro

Se quanto confessato da Attilio Romita fosse vero, quali tweet potrebbero aver urtato la fragilità di Daniele Dal Moro al punto da scatenargli tale reazione? Due potrebbero essere le opzioni, un tweet mandato in onda riguardava il suo rapporto con Oriana Marzoli:"Nessuna donna dovrebbe sentirsi dire cose brutte che vanno a sminuire e umiliare la propria dignità, nel 2023 avere una mente aperta e una vita sessuale attiva non deve essere una colpa, un diritto alla libertà che possono avere tutti", il pensiero di un utente letto dalla Salemi in diretta. L'altro commento contro di lui che potrebbe averlo ferito è quello di Elenoire Ferruzzi che su Instagram, in risposta ad un video, ha inveito contro lui: "Io e ancora io, lui non ascolta nessuno, deve sempre solo parlare lui. Ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita, gli altri non contano nulla. Tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po' sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui, volendogli bene, mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere un amico, un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto".