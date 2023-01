Il GF mostra Twitter ai concorrenti? La gaffe di Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria: “Stai zitta” I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accesso a Twitter? Lo suggerisce quanto sfuggito a Nicole Murgia nella Casa. “Edoardo mi ha detto che ha visto un commento”, ha rivelato l’attrice prima di essere zittita dal coinquilino.

A cura di Stefania Rocco

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accesso a Twitter o ai social network in generale? In quali circostanze e in che modo? Sono solo alcune delle domande che un video che sta circolando sui social ha innescato nel pubblico del reality show. A lasciarsi sfuggire di avere avuto, attraverso "Edoardo" (uno tra Donnamaria e Tavassi quindi), una finestra sul mondo esterno è stata Nicole Murgia. L’attrice, favolosa nella riuscitissima imitazione di Oriana Marzoli (lontana anni luce da quella realizzata, settimane fa, da Antonella Fiordelisi) stava commentando con la venezuelana, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini la sua brillante performance quando si è lasciata sfuggire una frase che ha immediatamente messo in allerta gli spettatori.

Nicole Murgia e il commento su Twitter dopo l’imitazione di Oriana Marzoli

“Mi hanno detto dentro che andava bene”, ha cominciato Nicole e Oriana ha confermato: “Amo, lo hai fatto perfetto”. Quindi Murgia ha aggiunto: “Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter…” e la venezuelana l’ha interrotta chiedendo: “Come fai a saperlo?”. Solo a quel punto Donnamaria è intervenuto per zittirla, lasciando intendere che non avrebbe dovuto toccare l’argomento: “Dai oh, sta’ zitta”. Ma Nicole ha proseguito: “Dicendo che sembravo doppiata all'inizio”.

I tweet mostrati ai concorrenti del GF Vip durante la diretta

I concorrenti del Grande Fratello Vip non sono completamente isolati dal mondo esterno. Durante le dirette del lunedì, accade di frequente che Giulia Salemi (voce dei social voluta da Alfonso Signorini in trasmissione) legga loro i tweet che ritiene più rappresentativi dei momenti discussi in puntata. Attraverso quei commenti social, i gieffini hanno la possibilità di affacciarsi sul mondo esterno e tentare di comprendere che cosa pensa di loro il pubblico a casa. Ma durante la normale vita nella Casa, nessuno di loro sembrerebbe avere accesso ai social. Come ha fatto quel commento di cui parla Nicole ad arrivare dentro le mura dell'appartamento di Cinecittà?