Il conforto di Nunzio per Gio Montana dopo l’eliminazione ad Amici21: “Esci da vincente” Dopo aver appreso della sua eliminazione ad Amici21, Gio Montana si è lasciato andare ad un momento di sconforto. In suo aiuto è corso Nunzio, suo grande amico conosciuto nel talent, il quale lo ha rincuorato con bellissime parole.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto una doppia eliminazione, Alice e Gio Montana hanno dovuto abbandonare la scuola. Un esito davvero spiacevole per entrambi che al momento del verdetto non hanno trattenuto le lacrime. La prima eliminata è stata Alice la quale si è detta delusa perché avrebbe voluto una settimana in più per studiare, Gio Montana l'ha presa con filosofia: "Ho avuto una crescita canora e personale nella scuola, sono soddisfatto perché anche se sono uscito ho dimostrato che posso fare bene le cose" ha detto una volta fuori dal programma. Il saluto con il suo caro amico Nunzio, conosciuto nella scuola, è stato emozionante.

Le parole di Gio Montana dopo l'eliminazione

Gio Montana dopo essere stato eliminato nella terza manche di Amici 21 si è raccontato ai microfoni di Witty. Nonostante sia stato eliminato, è contento di essere cresciuto grazie al programma. "È difficile instaurare un rapporto con me, sono socievole ma dico molto le cose in faccia ho le mie idee, se sono abituato a fare una cosa la faccio anche se non va bene a nessuno. Questo mi porta ad essere visto in una determinata maniera, conoscendomi poi quasi sempre si ricredono su di me" ha detto prima di aprirsi riguardo il suo percorso nel talent e le paure che lo hanno ostacolato.

Il mio problema non è mai stato il fattore pubblico, dentro di me si è innescata una paura di sbagliare dopo aver sbagliato il mio inedito. Se io inizio una cosa nel modo sbagliato, devo metabolizzare che sono di più, ma sono lento a farlo. Ho avuto una crescita canora e personale nella scuola, sono soddisfatto perché anche se sono uscito ho dimostrato che posso fare bene le cose.

Infine, la dedica per gli allievi con cui ha stretto maggiormente: "Nunzio è mio fratello, è nata una fratellanza in poco tempo. Alex e Albe, mettetecela tutta. Loro possono essere i vincitori di Amici, sono cantanti favolosi".

Nunzio lo rincuora

Una volta finita la puntata c'è stato il commovente saluto tra i due amici, Nunzio e Gio Montana. Il ballerino ha espresso parole di conforto al suo amico, circondato e supportato dal resto della classe. "Stai uscendo da vincente, io non sono per niente deluso" ha detto Nunzio, interrotto da LDA il quale ha scherzato: "Ma che sei il padre", facendo sorridere tutti.