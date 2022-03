Le lacrime di Alice prima eliminata di Amici 2022: “Avrei voluto una settimana in più per studiare” Alice è la prima eliminata del serale di Amici 2022. La ballerina ha dovuto lasciare lo show dopo essersi sfidata con i suoi compagni di squadra Albe e Dario.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata del serale di Amici 2022, si apre già con una amara eliminazione. Le squadre a sfidarsi sono quelle di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ed è proprio dal parterre di quest'ultima che va via un primo concorrente, si tratta di Alice.

Le sfide della prima puntata

Questa edizione del talent show di Canale 5 è iniziata in maniera diversa dalle altre, con ben diciotto ragazzi schierati per la vittoria del serale, un numero leggermente superiore a quello previsto dal programma che, infatti, accetta un numero di 14 concorrenti dopo i mesi di preparazione. Ragione, questa, che ha portato alla necessità di dover eliminare più allievi già a partire dalla prima puntata. Dopo una serie di sfide, tra canto e ballo, vinte dalla squadra capitanata da Rudy Zerbi, il team perdente ha dovuto schierare tre concorrenti che, quindi, si sono dovuti giocare la permanenza nel serale.

Le parole di Alice prima di lasciare lo studio

A sfidarsi l'un l'altro sono stati Albe, Alice e Dario. Il ballerino ha conquistato subito il rientro in squadra, ma il duello finale è toccato ad Albe e Alice. Purtroppo dopo aver visto le esibizioni a dover abbandonare lo show sarà Alice, travolta dal dispiacere per l'abbandono immediato. Per supportare la ballerina, sin dal suo ingresso particolarmente insicura e fragile perché proveniente dal mondo della ginnastica ritmica e, quindi, convinta di essere meno preparata dei suoi compagni, interviene Maria De Filippi: "Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più". La ballerina non riesce ad alzare il volto, bagnato dalle lacrime e con la voce spezzata dice: "Sono realista, sono consapevole che sarei stata…so di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare".