Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera ad Affari tuoi: quanti soldi vale e dove è stato venduto

Il biglietto della Lotteria Italia estratto nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 5 novembre, valido per l’assegnazione dei premi giornalieri. Il possessore del tagliando vincente si aggiudica 10mila euro. Numero e serie del tagliando vincente, dove è stato venduto e tutti i biglietti estratti finora.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 5 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. I biglietti estratti dal 28 settembre al 19 dicembre hanno un valore di 10mila euro. Mentre i tagliandi che verranno estratti dal 21 dicembre al 26 dicembre avranno un valore di 20mila euro. Vediamo il biglietto estratto stasera e dove è stato venduto.

Premi giornalieri Lotteria Italia, il biglietto estratto mercoledì 5 novembre

Nel corso della puntata di Affari tuoi di mercoledì 5 novembre, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato serie e numero del tagliando vincente di stasera. Il possessore si porta a casa il premio da 10mila euro. Ecco serie e numero del biglietto che è stato estratto: C236581. È stato venduto a Favignana (Trapani).

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri messi in palio dalla Lotteria Italia occorre innanzitutto comprare un biglietto del costo di 5 euro, valido per l'estrazione del 6 gennaio. Si può acquistare online o in un negozio fisico. Poi bisogna procedere alla registrazione del codice impresso sul tagliando. Per farlo occorre grattare la scritta "Scopri il codice e QR code". Quindi basterà collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia, accedere all'area "Registra il tuo biglietto" e compilare l'apposito modulo inserendo:

serie del biglietto;

numero del biglietto;

codice di 10 cifre;

numero di telefono.

Una volta cliccato su "invia" si è ammessi ufficialmente all'estrazione dei premi giornalieri. Il tempo valido per registrare i biglietti scade alle ore 23:59 del 14 dicembre.

I premi giornalieri già assegnati: tutti i biglietti estratti ad Affari tuoi

L'assegnazione dei premi giornalieri ha avuto inizio nella puntata di Affari tuoi del 28 settembre 2025. Da allora sono stati estratti trentaquattro tagliandi. Ecco serie e numero dei biglietti estratti e la località in cui sono stati venduti:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE