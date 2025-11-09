Programmi tv
Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera 9 novembre ad Affari tuoi: quanto vale e dove è stato venduto

Il nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri estratto nella puntata di Affari tuoi di domenica 9 novembre novembre. Il possessore vince 10mila euro. Ecco il numero del tagliando vincente, la serie e dove è stato venduto.
A cura di Andrea Parrella
Immagine

Durante la puntata di Affari tuoi di domenica 9 novembre è stato sorteggiato un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Il tagliando vincente vale 10mila euro, mentre faranno eccezione i biglietti che verranno estratti tra il 21 e il 26 dicembre, il cui valore sarà di 20mila euro. Di seguito il numero del biglietto estratto, annunciato anche stasera da Herbert Ballerina, e il luogo del punto vendita in cui è stato acquistato.

Il biglietto estratto venerdì 7 novembre

Nel corso della puntata di stasera, il cui protagonista è stato Sebastiano dal Veneto, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia, che vale 10mila euro. Il codice del tagliando è: O211895, venduto a San Donà di Piave (Venezia).

Come partecipare all'estrazione del biglietto Lotteria ad Affari Tuoi

Per partecipare ai premi giornalieri della Lotteria Italia basta acquistare un biglietto da 5 euro, valido per l’estrazione finale del 6 gennaio. I tagliandi si possono comprare online o nei tradizionali punti vendita. Dopo l’acquisto, il passo successivo è registrare il codice sul biglietto. Basta grattare la sezione indicata con la scritta "Scopri il codice e QR code" e collegarsi al sito ufficiale della Lotteria Italia. Qui, nell’area dedicata "Registra il tuo biglietto", si inseriscono i dati richiesti: la serie e il numero del biglietto, il codice di 10 cifre e il numero di telefono. Una volta cliccato su "invia", il tagliando è ufficialmente registrato e pronto a partecipare all’estrazione. Attenzione: il termine ultimo per registrare i biglietti scade alle 23:59 del 14 dicembre.

La lista dei premi giornalieri già assegnati

L'assegnazione dei premi giornalieri è iniziata nella puntata di Affari Tuoi del 28 settembre. Di seguito la lista completa dei biglietti già estratti e delle località in cui sono stati venduti:

C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
AA 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)

