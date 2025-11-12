Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera 12 novembre ad Affari tuoi: quanto vale e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 12 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Stefano De Martino svela serie, numero e città di vendita.

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 12 novembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato la serie, il numero e dove è stato venduto il tagliando che vale il premio da 10mila euro. La fortuna ha baciato Salsomaggiore Terme. È possibile verificare la vincita sul sito ufficiale della Lotteria Italia. L'estrazione finale si terrà il 6 gennaio. Vediamo il biglietto estratto stasera.

Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 12 novembre: venduto a Salsomaggiore Terme (PR)

Mercoledì 12 novembre, nel corso della puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno svelato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. Il premio in palio è di 10mila euro. Ecco serie e numero del biglietto che è stato estratto: C 260102. È stato venduto a Salsomaggiore Terme (PR).

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia si tengono dalla domenica al venerdì nella trasmissione Affari tuoi condotta da Stefano De Martino. L'appuntamento è a partire dalle ore 20:35 su Rai1. L'acquisto del biglietto del costo di 5 euro non è sufficiente per essere ammessi all'estrazione. Occorre infatti registrare il proprio tagliando. Ecco i passaggi da seguire per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico.

Questa operazione deve essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. È possibile riscuotere la vincita entro 180 giorni. In caso di biglietto cartaceo occorre presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma. Oppure presentare il biglietto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e sarà la banca a premurarsi di inviare il tagliando all'Ufficio Premi. In caso di biglietto acquistato online, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia ha avuto inizio il 28 settembre 2025. Da allora sono stati estratti quaranta biglietti. Oltre al tagliando già citato, ecco la lista di tutti i biglietti vincenti. Il premio che i possessori si sono aggiudicati corrisponde a 10mila euro. I premi si faranno ancora più ricchi man mano che ci si avvicina a Natale. Dal 21 dicembre al 26 dicembre, infatti, i possessori dei tagliandi vincenti si aggiudicheranno 20mila euro.

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)