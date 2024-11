I Ricchi e Poveri cadono a Tale e Quale show: Insegno se la ride, trionfo per Ciufoli come Angela Brambati

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

I Ricchi e Poveri cadono a Tale e Quale show: i concorrenti Robero Ciufoli e Pino Insegno travolti dal fiocco gigante che ha richiamato i look del Festival di Sanremo 2024, prima di cantare Ma non tutta la vita. "Pino Insegno sembra Tarzan, Roberto è favoloso vestita da donna. Un film horror, ma molto divertente", ha sentenziato Cristiano Malgioglio.

I giudizi della giuria: i Ricchi e Poveri promossi

"Sembri Angela, ma con sette, otto mesi di palestra intensiva", ha scherzato Giorgio Panariello. "Il trucco è meraviglioso, Roberto è diventato Angela e tu Angelo sei diventato Pino. Questo è il vero spirito di Tale e Quale show", ha commentato il giurato per una sera Massimo Lopez. Marcuzzi promuove a pieno titolo Ciufoli come Angela, dalle movenze alla voce: "Sei stato tale e quale".

Roberto Ciufoli osannato dal web, Tiziana Foschi nel pubblico

Incredibile l'esibizione di Roberto Ciufoli nei panni di Angela Brambati, osannato sui social per la capacità interpretativa e la somiglianza fisica ricreata dal trucco e parrucco del programma. "Standing ovation", dice Carlo Conti alla fine dell'esibizione, "è la prima volta", risponde ironico Pino Insegno.

In prima fila, Tiziana Foschi, che con Insegno, Ciufoli e Francesca Draghetti hanno formato La premiata ditta tanto amata negli anni 90. Al suo fianco, anche Pamela Prati.

Commenti entusiasti per l'esibizione che non ha fatto rimpiangere quelle di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Un momento di grande divertimento, anche grazie al successo di Ma non tutta la vita, la canzone vincitrice morale dell'ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, in heavy rotation in radio per mesi e tormentone dell'estate. I Ricchi e Poveri sono diventati il vero fenomeno social della nota kermesse canora, con milioni di visualizzazioni e video tiktok con il ritornello diventato ben presto virale.