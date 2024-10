video suggerito

Roberto Ciufoli è Achille Lauro a Tale e Quale, Gabriele Cirilli: “Ha usato la mia stessa tutina” Nella puntata del 18 ottobre di Tale e Quale Show, Roberto Ciufoli ha imitato Achille Lauro cantando il brano Me ne frego. “Ha usato la mia stessa tutina”, ha commentato Gabriele Cirilli che nel 2020 ha interpretato il cantante nel programma. “Sembri dottor spock di Star Trek”, ha ironizzato Panariello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, in onda venerdì 18 ottobre, Roberto Ciufoli ha vestito i panni di Achille Lauro, esibendosi sul palco con Me ne frego. Il cantante aveva portato il brano in gara al Festival di Sanremo 2020. La sua esibizione ha divertito la giuria e il giudice speciale Gabriele Cirilli. Giorgio Panariello, in particolare, l'ha paragonato al personaggio di un film.

Roberto Ciufoli è Achille Lauro, Cirilli: "La mia stessa tutina"

Sul palco del programma di Rai1, Roberto Ciufoli ha portato l'imitazione di Achille Lauro. Fin dall'inizio, il concorrente è apparso fuori tempo con la musica, ma i giudici e il pubblico lo hanno applaudito soprattutto per il suo travestimento, una tutina color carne piena di brillantini. "Cirilli hai fatto Achille Lauro anche tu, la riconosci la tutina?", ha detto Carlo Conti al giudice speciale, che in passato è stato in gara nel programma vestendo proprio i panni del cantante nel 2020. "È quella che ho usato io", ha risposto l'attore. "Sembri il divano di un ristorante cinese", ha poi continuato Giorgio Panariello. E Alessia Marcuzzi ha incalzato: "Hai perso il tempo ma io me ne frego, con quella tutina stai benissimo".

Il commento di Malgioglio e il paragone di Panariello

"Vorrei capire cosa ho visto e sentito stasera. Achille Lauro ha una faccia bellissima, che spacca il video, lui l'ha spaccata al contrario. Lauro mi piace perché ama sperimentare, è diverso da tutti gli altri", ha spiegato Malgioglio davanti all'esibizione di Ciufoli. E Panariello è di nuovo intervenuto con un paragone che, anche in molti utenti su X, hanno sottolineato: "Ecco chi sembri, il dottor spock di Star Trek". Anche Pierpaolo Pretelli aveva interpretato Achille Lauro in una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show 2024.