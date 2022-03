I ragazzi di Amici 21 aprono i loro social, gli ultimi momenti prima del serale In vista della prima registrazione, in casetta i ragazzi si concedono un po’ di svago. Ripreso possesso dei loro profili social, si mostrano uniti nonostante presto si troveranno uno contro l’altro.

A cura di Giulia Turco

Il serale di Amici 21 è alle porte: nel pomeriggio di giovedì 17 marzo i talenti di questa edizione apriranno le danze con la prima registrazione della puntata che andrà in onda sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo le prove generali, in casetta i ragazzi si sono lasciati andare a qualche momento di svago e gli è stato permesso di riprendere in mano i loro profili social, dove hanno pubblicato alcune storie raccontando gli ultimi momenti insieme, prima della fase finale.

Nella casetta di Amici la quiete prima della tempesta

Com'è stato deciso dalla produzione infatti, già nel corso della puntata saranno fatte due o addirittura tre eliminazioni. Un compromesso, dovuto alla scelta dei professori di mandare al serale ben 18 ragazzi. Loro, nel frattempo, cercano di distrarsi e di godersi il meglio della sfida che sta per iniziare. Ora più che mai saranno uno contro l'altro, ma nonostante cercano di restare uniti. Carola e Christian pubblicano la Instagram Story di un loro balletto, dimostrando affetto e complicità. Albe si diverte ai fornelli insieme a Luigi, Alex riunisce gli amici cantanti per un pezzo cantato insieme al pianoforte e LDA scherza con il ballerino Nunzio sulla sua ormai famosa imitazione del maestro Raimondo Todaro.

Le squadre che vedremo al serale

La squadra Pettinelli- Peparini

La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini è formata da 5 allievi in totale, 2 cantanti e 3 ballerini:

Albe (cantante)

Alice (ballerina)

Crytical (cantante)

Dario (ballerino)

John Erik (ballerino)

La squadra Cuccarini- Todaro

La squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, new entry di questa edizione di Amici, è formata da 3 cantanti e 3 ballerini, per un totale di 6 allievi:

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Sissi (cantante)

La squadra Celentano-Zerbi

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è formata da 4 cantanti e 3 ballerini, per un totale di 7 allievi:

Calma (cantante)

Carola (ballerina)

Gio Montana (cantante)

LDA (cantante)

Leonardo (ballerino)

Luigi (cantante)

Michele (ballerino)