I nomi della nuova Rai: Marco Chiocci al posto di Maggioni al Tg1, Stefano Coletta sostituito Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, l’Ad Sergio sottoporrà i seguenti nomi al Cda, il cui parere non è comunque vincolante.

A cura di Andrea Parrella

La Rai è in piena fase di cambiamento. Con l'insediamento del nuovo Amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, adesso è tempo di una rivoluzione dei nomi per le direzioni di genere e dei Tg. Stando a quanto riportato da Ansa, nell'assemblea del Cda Rai prevista per giovedì 25 maggio l'Ad sottoporrà al consiglio i nuovi nomi.

I nuovi nomi Rai per i Tg e i generi

Per il Tg1, attualmente diretto da Monica Maggioni, dovrebbe essere proposto Gian Marco Chiocci, attuale direttore di AdnKronos, mentre Antonio Preziosi passerebbe da Rai Parlamento al Tg2, mentre al Tg3 resta Mario Orfeo. Francesco Pionati andrebbe al Gr Radio mentre Giuseppe Carboni sarebbe destinato a Rai Parlamento. Quanto ai generi, invece, ci sarebbe il nome di Jacopo Volpi tra i favoriti per Raisport, Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time al posto di Stefano Coletta, a sua volta destinato alla Distribuzione, mentre Angelo Mellone sarebbe il nome per l'Intrattenimento Day Time. A Paolo Corsini verrebbe affidato l'Approfondimento, mentre Adriano De Maio passerebbe dalla vicedirezione del daytime a Cinema e serie Tv. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni, uscente dal Tg1 appunti, verrebbe indicata per la direzione per l'Offerta informativa. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala e Andrea Montanari resterebbe a Radio Tre. Infine, in quota Pd Silvia Calandrelli alla Cultura, Kids a Luca Milano, Contenuti digitali a Elena Capparelli e Fiction a Maria Pia Ammirati.

Come funziona il voto del Cda sulle nomine

Per quanto riguarda le nomine dei direttori di genere, l’Amministratore delegato deve sottoporle al parere del consiglio che non è però mai vincolante. Tra gli aspetti al centro dell'assemblea del 25 maggio anche il rinnovo del Cda delle partecipate: a Rai Cinema conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com si prospetta l'arrivo di Sergio Santo come Ad e Claudia Mazzola come presidente.