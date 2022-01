I Maneskin al Saturday Night Live: i video di Beggin’ e I wanna be your slave “Ecco i Maneskin”, così la band orgoglio dell’Italia è stata presentata al Saturday Night Live del 22 gennaio 2022. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno cantato Beggin’ e I wanna be your slave, consegnando i video al podio tendenze di Youtube.

"E ancora una volta, ecco i Maneskin", così la band orgoglio dell'Italia è stata presentata al Saturday Night Live del 22 gennaio 2022. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan avevano già guadagnato il palco e si sono esibiti nella loro canzone manifesto, Beggin', cover dei Four Seasons diventata disco di platino con oltre un milione di copie, I wanna be your slave, al momento 500mila copie vendute. I video delle due esibizioni su Youtube hanno conquistato il podio delle tendenze.

Il successo dei Maneskin in America, da Fallon al SNL

L'arrivo al SNL è l'ennesimo riconoscimento oltreoceano della band partita da Roma, passata da Jimmy Fallon e intenzionata ad arrivare in capo al mondo. Lo show è una proposta fissa nei palinsesti americani come programma satirico, in diretta tv dagli studi di New York e condotto a rotazione da comici e attori di grande fama. Coloro che partecipano come star musicali sono in assoluto le stelle più luminose del firmamento discografico di tutto il mondo. I Maneskin, a essere più chiari, passeranno il testimone a Katy Perry. In America i figli artistici di Manuel Agnelli hanno generato un corto circuito con concerti sold out a New York e Los Angeles, senza contare l'apertura dei Rolling Stones a Las Vegas, il 6 novembre.

I Maneskin nel 2022: i prossimi impegni della band

I Maneskin saranno i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, in partenza il 1 febbraio per cinque serate su Rai1, con la direzione artistica di Amadeus, che li volle fortemente nel 2021. Ad Aprile saranno al Coachella Festival, dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 all' all'Empire Polo Club di Indio, in California. La band italiana si esibirà il 17 e il 24 aprile, insieme ad artisti del calibro di Kanye West, Harry Styles, Billie Eilish, gli Swedish House Mafia, Run the Jewels e Fatboy Slim.